Coronavirus, Cina: altre decine di casi a Pechino, aree in lockdown

Il sindaco della capitale cinese: “La situazione è estremamente grave”

A Pechino sono stati registrati altri 40 casi di coronavirus, con il totale dei contagi che supera quota cento in cinque giorni. Almeno 29 comunità locali della capitale cinese sono in lockdown, intorno a due mercati. In tutto sono circa 90mila le persone interessate su una popolazione complessiva di oltre 21 milioni di persone. “La situazione è estremamente grave, siamo in una corsa contro il tempo”, ha commentato il sindaco.

Coronavirus, oltre 8 milioni di casi nel mondo: quasi 437mila morti

Sono oltre 8 milioni (8.034.461) i casi di coronavirus nel mondo e 436.901 i morti. Sono i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito con 2.114.026 contagiati e 116.127 deceduti, a seguire il Brasile con 888.271 malati e 43.959 vittime.

Usa, 385 morti nelle ultime 24 ore

Per il secondo giorno consecutivo, gli Stati Uniti hanno registrato meno di 400 decessi per il Covid-19 nelle ultime 24 ore. Secondo l’ultimo bilancio della Johns Hopkins University, le vittime confermate sono infatti 385, dopo le 382 di ieri che hanno segnato il livello più basso dalla fine di marzo. Il totale dei decessi per il coronavirus nel Paese è ora di 116.114, mentre oltre 2,1 milioni di persone sono state contagiate.

Infettivologo: “Seconda ondata sarà prosecuzione della prima”

La seconda ondata del coronavirus “la ritengo probabile. Non avrà certamente le dimensioni della prima e comunque sarà diversa da come ci aspettiamo. Si tratterà probabilmente di un continuum, la prosecuzione di quella che abbiamo attraversato. Il virus non ha smesso di circolare e continuerà a farlo”. Lo afferma Massimo Andreoni, direttore di Malattie infettive a Tor Vergata a Roma, in un’intervista a la Repubblica. Il virus “mette ancora paura, lo dimostra il focolaio del San Raffaele di Roma. Noi in questo momento in ospedale stiamo intubando il quarto paziente arrivato da quella struttura”.

