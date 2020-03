Coronavirus, i dati scioccanti a Bergamo: «Almeno 1.800 ragazzi di 30 anni con la polmonite»

Bergamo è sempre più KO per via dell’emergenza Covid19. Dati incredibili quelli arrivati nelle ultime ore da parte dei dottori appartenenti alla Federazione medici di famiglia (Fimmg) Lombardia, secondo cui i pazienti di 30 anni con la polmonite da coronavirus sarebbero più o meno – se non di più – 1.800, in una città che conta circa 122mila abitanti in totale.

«La polmonite da Coronavirus evidentemente non colpisce solo in età più avanzata», è quanto ha spiegato Paola Pedrini, segretaria Fimmg Lombardia, «qui a Bergamo siamo 600 medici di famiglia e ognuno di noi ha in osservazione almeno 3 trentenni malati di polmonite da Covid».

