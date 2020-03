Coronavirus in Campania, l’appello commovente del bimbo trapiantato: ​«Se vuoi salvarmi non uscire di casa»

Un appello commovente a rimanere in casa quello che arriva da un bambino indifeso tra i cittadini, un piccolo di appena 6 anni che ha subito un trapianto, quindi soggetto fortemente a rischio se dovesse risultare positivo al Covid19. Il bimbo è di un comune del Caserano dove si sono verificati al momento tre casi, l’ultimo nelle ultime ore.

Come già è successo in altri comuni d’Italia, anche a Cesa, il sindaco Enzo Guida domanda più vole la giorno ai cittadini di non uscire di casa, ma di gente in strada purtroppo c’è ne più del dovuto, e anche le denunce man mano stanno iniziando a lievitare:

«Ciao, ho sei anni, sono un bambino trapiantato quindi immunodepresso – è quanto si legge nell’appello che la mamma del bimbo ha pubblicato nelle ultime ore su Instagram in una storia poi condivisa dalla dirigente dell’istituto frequentato dal piccolo e dunque dal sindaco. «Sai cosa significa immunodepresso? Zero anticorpi, zero difese immunitarie. Abito a Cesa e il sindaco del mio paese cerca in tutti i modi di proteggere me e altre persone più deboli come me ma…se tu non resti a casa, il suo aiuto sarà vano…pensaci..» conclude in questa maniera l’appello.

