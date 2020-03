Coronavirus: in Lombardia il virus continua a far paura, ieri 296 morti e numero di contagiati 1.643

I dati della Lombardia della giornata di ieri 25 marzo 2020: le persone morte nelle ultime 24 ore e più si aggirano sulle 296 – due giorni fa erano 402 -, i nuovi contagiati sono invece 1.643 – due giorni fa il numero era di 1.942 -.

Il numero complessivo delle persone contagiate sale quindi a 32.346. I ricoverati complessivi ammontano a 10.026 ricoverati (315 in più rispetto di due giorni fa), in terapia intensiva 1.236 (42 in più).

In conclusione, il numero complessivo dei deceduti sale cosi a 4.474. I dati sono stati rivelati come di consueto in diretta sul social Facebook da parte di Giulio Gallera, non altro che assessore al Welfare della Regione Lombardia.

