Coronavirus, nel mondo quasi 2,9 milioni di casi e oltre 203mila morti

Sono 2.898.082 i casi confermati di coronavirus a livello globale, mentre il numero complessivo delle vittime è balzato a 203.025. E’ quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito dalla pandemia.

Usa, numeri preoccupanti – Negli Stati Uniti si sono registrati nelle ultime 24 ore 48.539 nuovi casi, con 2.772 morti in tutto il Paese. I positivi totali negli Usa si avvicinano così al milione (sono in tutto 939.053) e le vittime sono finora 53.789. La situazione negli States torna quindi a preoccupare, dopo una giornata in cui il numero dei decessi era risultato in calo, con 1.258 vittime.

In Spagna altri 288 morti, il minimo da un mese – Il numero dei morti in Spagna nelle ultime 24 ore è sceso al livello minimo dell’ultimo mese, con 288 vittime. Lo ha annunciato il ministero della Salute, precisando che il bilancio dei decessi arriva così a 23.190 (sabato era di 22.902).

Gran Bretagna, oltre 20mila morti – In Gran Bretagna i morti per coronavirus hanno superato quota 20mila. Lo riferisce la Bbc specificando che il Regno Unito è il quinto Paese a superare tale soglia.

Cina, solo 11 nuovi casi: nessun malato a Wuhan – Numeri positivi invece per la Cina, dove si registrano 11 nuovi casi e nessun decesso per l’undicesimo giorno consecutivo. In tutto nel Paese si contano dunque 82.827 malati. Cinque dei nuovi casi sono stati registrati nella provincia di Heilongjiang, una zona al confine nord-orientale con la Russia, in cui le infezioni sono in aumento. Un altro nella provincia del Guangdong, una regione manifatturiera e tecnologica la confine con Hong Kong nel sud. gli altri cinque sono stati importati dall’estero (1.634 dall’inizio della pandemia). Pechino ha affermato che ci sono anche mille persone risultae positive al Covid ma che non presentano sintomi. A Wuhan non c’è più nessun ricoverato affetto da Covid-19 negli ospedali della città. “Il numero di pazienti affetti da coronavirus a Wuhan è sceso a zero”, ha dichiarato Mi Feng, portavoce della commissione sanitaria.

