Coronavirus, ristoranti cinesi senza clienti

Ma è psicosi immotivata

Uno degli effetti più visibili della notizia della diffusione del coronavirus in Cina (con qualche caso confermato in Europa) consiste nell’improvvisa diminuzione della clientela dei ristoranti cinesi.

“Per combattere la psicosi, noi ristoratori vogliamo tranquillizzarvi e garantirvi che tutti i nostri prodotti sono di provenienza certificata e tracciabile e che, nella nostra sede, nessuno dei nostri dipendenti è tornato dalla Cina in questi ultimi mesi!” ha scritto fuori dal suo locale la ristoratrice romana Zhou Fenxi, proprietaria di Hang Zhou da Sonia.

loading...

“Si sente certo la differenza, prima, all’ora di punta, intorno alle otto e mezza di sera, avevamo sempre la fila fuori, adesso non c’è più. Anche l’atmosfera dentro è diversa: non ci sono più le tante voci che si sentivano in sala. Molta gente non capisce che non c’entriamo nulla con questo virus, che non ci sono rischi” Enrico Zhou il figlio 26enne.

L’avviso di Burioni

“In questo momento un italiano deve fare una sola cosa, tassativamente. Non andare in Cina. Questa è la mia opinione. In questo momento non c’è motivo per andare in Cina” commenta Roberto Burioni. Evitare di stare a contatto con persone che sono tornate dalla zona infetta, anche. Ma non c’è alcun motivo per evitare i ristoranti orientali. “Non esiste nessun motivo per evitare i cinesi, i ristoranti cinesi o i quartieri cinesi” commenta il professore di microbiologia e virologia al San Raffaele di Milano-

Commenti

commenti