Coronavirus, tensioni Cina-Italia

Dopo lo stop ai voli

Tensioni fra Cina ed Italia dopo che l’Italia ha deciso di sospendere temporaneamente i voli diretti dalla Cina per evitare il più possibile il rischio di contagio. Mentre il virus ha contagiato 40mila persone e fatto 900 morti, la quasi totalità dei quali in Cina, i Paesi esteri cercano di prendere misure precauzionali per prevenire il virus.

La sospensione dei voli è una di esse, ma sembra si tratti di una decisione che sta irritando Pechino. La Cina ha chiesto che l’Italia sia “obiettiva, razionale e fondata sulla scienza” nel prendere le decisioni che regolano i rapporti fra i due paesi durante la crisi coronavirus. Tuttavia non sembra che l’esecutivo italiano abbia intenzione di tornare sui suoi passi. “Il Governo continuerà a perseguire una linea di massima precauzione con l’obiettivo prioritario di assicurare la tutela della salute di tutti i cittadini, come fatto fino ad ora con tutte le misure già assunte” si legge in una nota del governo.

Com’è la situazione nel mondo

Il coronavirus ha contagiato 40mila persone e fatto 900 morti circa, tutti in Cina tranne uno nelle Filippine ed uno ad Hong Kong (un 39enne che era stato a Wuhan).

Per il resto, gli scienziati si dicono ottimisti: pur non sbilanciandosi, infatti, negli ultimi giorni il numero dei contagiati è rimasto più basso.

“Stiamo registrando un periodo di stabilità di quattro giorni, in cui il numero di casi segnalati non è aumentato. Questa è una buona notizia e potrebbe riflettere l’impatto delle misure di controllo che sono state messe in atto” comunica il responsabile del programma di emergenza sanitaria dell’Oms, Michael Ryan. “Il contenimento resta il nostro obiettivo, ma tutti i Paesi devono usare la finestra dell’opportunità creata dalla strategia di contenimento per prepararsi al possibile arrivo del virus” comunica direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus su Twitter.

