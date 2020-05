Covid-19 e lockdown: brusco calo degli incidenti stradali in Italia e in Europa

Con l’arrivo del coronavirus in Italia e con il conseguente lockdown, la maggior parte degli italiani sono rimasti a casa e non hanno potuto utilizzare la propria autovettura o il proprio motoveicolo.

A causa delle restrizioni imposte dal Governo si è registrata una notevole diminuzione dei sinistri stradali con percentuali fino al 73%.

La percentuale raggiunge il 90% nelle autostrade e nelle tangenziali.

Ad esempio da un raffronto degli incidenti stradali avvenuti a Roma nel marzo dello scorso anno si evince che vi è stato un calo dei sinistri pari al 60%.

Questi dati ci vengono forniti dall’l’Asaps, il portale della sicurezza stradale, che attraverso il suo report ha rilevato anche un calo degli incidenti in cui sono stati coinvolti i pedoni pari al 74%.

Con la chiusura di locali notturni e discoteche le vittime del fine settimane si sono quasi azzerate.

Alla luce di questi dati finora solo poche compagnie assicurative hanno ridotto i costi delle polizze e solo una ha regalato un mese a i propri clienti.

Gli incidenti stradali in Europa

L’emergenza sanitaria ha generato un forte calo della circolazione stradale non solo in Italia ma anche in Europa.

Secondo la European Transport Safety Council la netta diminuzione degli incidenti stradali è stata fortemente influenzata dalle norme restrittive dei singoli paesi membri.

Il nostro Paese è quello che ha registrato la più alta riduzione degli incidenti stradali.

In Spagna la diminuzione è stata del 47% e in Francia del 40%.

In Irlanda invece i sinistri sono aumentati.

Ovviamente stiamo parlando di dati parziali che vanno anche contestualizzati considerando che nella maggior parte degli altri paesi europei le fabbriche non hanno chiuso nel periodo di lockdown.

Infatti anche l’European Transport Safety Council ha chiarito che occorrerà aspettare qualche mese prima di redigere un report più affidabile.

Aumento della velocità negli Stati Uniti

Paradossalmente negli Stati Uniti sono aumentate le multe per eccesso di velocità.

Ad esempio a New York le multe sono state 24.765 e a Los Angeles c’è stato un incremento del 30% delle contravvenzioni per eccesso di velocità.

Tornando al nostro Paese, ci auguriamo che le compagnie assicurative, alla luce dei dati sopraindicati riescano a far diminuire i tempi per il risarcimento dei danni subiti dai nostri cittadini che spesso si rivolgono ad avvocati esperti in infortunistica stradale per cercare di evitare lunghi contenziosi che durano diversi anni anche a causa dell’imbarazzante e nota lentezza della giustizia italiana.

