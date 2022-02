Covid 19, Tampone fai da te, quanto è affidabile? 

I tamponi rapidi nasali fai da te sono entrati nella quotidianità di un gran numero di persone per autodiagnosticare l’eventuale infezione da Covid-19, nella fase iniziale del contagio. Si reperiscono facilmente, sia nelle farmacie, sia in alcuni negozi ad un prezzo variabile tra i 6 e i 15 euro, circa. La differenza di prezzo è piuttosto ampia e la forbice lo è soprattutto tra farmacie e supermercati. Il funzionamento è molto semplice, proprio per agevolare la pratica “casalinga”. Il principio base è il medesimo del test professionale, quello ad opera dei sanitari, mentre il prelievo risulta più immediato, visto che è sufficiente inserire il bastoncino nelle narici senza arrivare alla cavità rinofaringea.

Come funziona il test rapido

L’autotest prevede una procedura agevole, adatta a chiunque abbia necessità di usarlo. Una volta introdotto nel naso il sottile bastoncino presente nel kit, prelevata una certa quantità di secrezioni, si procede a miscelarle ad una sostanza reagente. Anche questa è fornita dal kit. Fatto questo passaggio si deposita la sostanza in un pozzetto segnalato e si attende il risultato. Di solito bastano pochi minuti per leggere l’esito. Un po’ come per il test di gravidanza. In ogni caso, ogni test è fornito di foglietto illustrativo che riporta, in più lingue, le istruzioni.

In che modo interpretare il risultato del test

Come leggere l’esito del test casalingo? Meglio non avere dubbi nell’interpretazione del risultato per cui è il caso di fare attenzione alle linee colorate che compaiono sul kit. Come per molti altri test antigenici, in caso di esito negativo si auspica la mancanza di contagio virale. In caso di positività, si prevede invece che il soggetto abbia contratto il virus e potrebbe, o non potrebbe, sviluppare la malattia. La cronaca riporta casi di risultati falsi, in parte dovuti alla scorretta esecuzione del test. Per questo è importante comprendere le istruzioni e seguirle alla lettera, senza fretta. Una certa percentuale di errore dell’esito è possibile. Motivo per cui i medici consigliano di consultarli se si nutre il sospetto che il test abbia riportato un risultato poco chiaro o scorretto. Nell’eventualità di riscontro positivo, meglio sottoporsi al tampone molecolare per conferma e rispettare le restrizioni sanitarie in corso.

Efficacia del tampone casalingo

L’efficacia del tampone rapido dipende dal momento in cui viene effettuato. Il rischio di errore può dipendere dalla variabile della circolazione del virus stesso, quindi in caso di calo di contagi, un tampone negativo risulta più affidabile di uno il cui esito sia positivo e viceversa. Al momento, considerando che l’autotest, come riportato nelle stesse istruzioni d’uso, è destinato a sospetti positivi nella fase d’esordio dei sintomi, non si conosce la piena affidabilità del tampone se utilizzato da asintomatici. Inoltre, il tampone rapido ha il vantaggio di poter essere usato con una certa frequenza in modo da fugare ogni dubbio sui contagi riducendone la trasmissione virale. Resta, però un test fai da te con i limiti del suo corretto utilizzo mancando, alla base, una campagna informativa rivolta ai cittadini per eseguirlo e capire come comportarsi in caso di esito positivo.