Covid19, Clio MakeUp fugge da New York: «Ho il terrore: qui fanno la fila per le armi»

Una delle più note influencer in circolazione – che vive in America precisamente a New York con il marito Claudio e la figlia piccola Grace – è al momento in attesa di un altro pargolo.

Zammatero, sulle storie Instagram – dopo uno dei classici tutorial Cliomakeup – ha voluto spiegare nel dettaglio le motivazioni che li hanno spinti ad andare via dal territorio americano.

“L’altro ieri sera abbiamo avuto un momento in cui ci siamo sentiti un po’ persi io e Claudio (…) e New York non è più una città da considerarsi sicura per noi, soprattutto nelle mie condizioni. Perchè quando vedi la gente che invece della carta igienica va’ a comprare armi (…) e inizi a pensare che non era mai successa una cosa del genere e che il popolo americano non è per niente uguale al popolo italiano (…) abbiamo iniziato ad aver paura, più che del virus, della reazione della gente.”

