Crepes senza latte e burro: ricetta e preparazione

Le crepes – o crespelle in italiano – sono una delizia tipica della cucina francese che ormai si è diffusa in tutto il mondo. Si tratta di un piatto veloce da preparare e gustoso da mangiare. Grazie al loro sapore neutro, infatti, si prestano a essere mangiate in versione dolce e farcite con nutella, crema o marmellata, ma sono perfette anche salate, da farcire con formaggi, affettati e molto altro!

E se si è a dieta, o si ha qualche intolleranza particolare, non è detto che si debba rinunciare a mangiare queste squisitezze! Le crepes, infatti, possono essere preparate anche senza latte e senza burro: perfetto per chi non può assumere questi prodotti, ma adatto a chiunque voglia una pietanza più digeribile. Siete curiosi di sapere come si prepara questa bontà? Bastano pochissimi ingredienti, in realtà, per ottenere il massimo risultato. Ecco la nostra ricetta per delle squisite crepes senza burro e senza latte.

Ricetta crepes senza latte e burro: gli ingredienti

150 gr di farina 00

1 cucchiaino di zucchero

1 pizzico di sale fino

250-270 ml di acqua

2 uova

1 cucchiaio di olio di semi di girasole

Ricetta crepes senza latte e burro: il procedimento

Prendiamo una ciotola capiente, e mescoliamo al suo interno la farina, lo zucchero e un pizzico di sale, poi aggiungiamo le uova (precedentemente sbattute), l’olio di semi di girasole e l’acqua. Con l’aiuto di fruste – manuali o elettriche – mescoliamo tutto il composto fino a quando non lo vediamo liscio, omogeneo e senza grumi. Un piccolo segreto per renderlo migliore è di setacciare la farina con un passino, in modo da renderla finissima.

Quando l’impasto è pronto, ha bisogno di essere coperto con pellicola trasparente e di essere lasciamo a riposare in frigo per 30 minuti. Passato il tempo di posa, prepariamoci a cuocere le nostre crepes. Prendiamo una padella antiaderente – meglio se una di quelle apposite per le crepes – e la ungiamo con un filo di olio, avendo cura di eliminare l’eccesso con un foglio di carta assorbente.

Versiamo un mestolo di impasto al centro della padella calda, e ruotiamola leggermente in modo che l’impasto copra il fondo in modo uniforme. Lasciamola cucinare fino a quando non vedremo comparire delle bollicine sulla superficie: questo vuol dire che la base è cotta, e che dobbiamo girare la crepes dall’altro lato.

A questo punto le nostre crepes senza latto e burro sono pronte per essere gustate come più preferiamo! Possiamo riempirle con cioccolato e zucchero a velo per una merenda gustosa, farcirle con marmellata per una colazione gustosa o condirle con formaggio spalmabile e il nostro affettato preferito per un pasto irresistibile.