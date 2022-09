Da “21” a “Casinò Royale”: le grandi pellicole dedicate al gioco

Da decenni il gioco funge da fonte di ispirazione anche per il cinema. Inutile negarlo: molti di coloro che sono diventati assidui frequentatori delle sale hanno scoperto la loro passione per carte, slot e roulette proprio grazie ai film o ad alcune singole scene ambientate nei casinò e proiettate sul grande schermo. Qualche attrazione specifica ha finito anche col godere di pellicole dedicate. Si pensi ad esempio al blackjack con “21”, che ripercorre la storia di una squadra di giocatori realmente esistita in passato, capace di ottenere risultati notevoli in alcune delle principali sale del mondo. Il mito del MIT Blackjack Team è stato così reso noto anche a chi magari non aveva mai sentito parlare del gioco. L’utilizzo del sistema Garcia alla roulette o il più classico bluff al poker si accompagnano al conteggio delle carte nel blackjack tra le manovre più comuni dei giocatori professionisti. Proprio contando le carte, gli studenti del MIT avevano affinato la loro tecnica raggiungendo inaspettatamente la fama.

Un altro film che tratta il blackjack, seppur marginalmente, è “Rain Man – L’uomo della pioggia”, in cui due fratelli si ritrovano a distanza di tanti anni dopo la morte del padre. Charlie, interpretato da Tom Cruise, non ricordava dell’esistenza di Raymond, autistico dalla nascita. Nel tempo, Raymond ha però sviluppato doti mnemoniche che si renderebbero molto utili ai tavoli di blackjack. Deluso dalla risibile eredità lasciata dal genitore, Charlie pensa quindi di coinvolgere il fratello nel gioco per vincere quanto più possibile, recuperando nel frattempo il rapporto perduto e capendo che non sempre i soldi valgono più dei sentimenti.

Tra i film più famosi incentrati sul tavolo verde non si può non citare poi “Viva Las Vegas” con una star d’eccezione come Elvis Presley. La trama ruota intorno alle vicende di un pilota appassionato delle auto come del gioco. In “Colpo grosso” del 1960, invece, le dinamiche appaiono più divertenti in quanto il piano dei personaggi per derubare ben cinque casinò diversi di Las Vegas, considerata la patria del gioco, risulta da subito complicato. Il film originale è un misto tra una commedia e un poliziesco, che ha poi conosciuto un remake nel 2001 attraverso “Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco”.

Se ci si vuole spanciare dal ridere, però, allora il titolo più consigliato è “Asso”, un film italiano con Adriano Celentano nei panni di un mago del poker. Numerosi sono i frangenti in cui “il Molleggiato” fa sfoggio della sua proverbiale ironia per scherzare chi gli capita a tiro, che sia un esperto del gioco o un serial killer incaricato di farlo fuori. Ancora oggi questo film viene riproposto volentieri nei palinsesti televisivi, anche perché rappresenta una pietra miliare dell’intera storia del cinema italiano e non solo della carriera di Celentano sul set.

Ultimo ma non ultimo, “Casino Royale”, uno dei capitoli più recenti dell’eterna saga di 007. Uscito nel 2006, in questa pellicola James Bond, incarnato per la prima volta da Daniel Craig, viene riportato agli inizi della sua carriera da agente. Grande spazio è dedicato alle abilità del protagonista al tavolo di gioco. D’altro canto, gli intrighi che possono sorgere all’interno di una sala sono molteplici. Molti altri intrecci, però, aspettano di essere raccontati al cinema…