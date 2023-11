Damiano David ritrova l’amore: ecco lo scoop

Damiano David non ha bisogno di presentazioni. Il musicista del famoso gruppo musicale Måneskin, dopo aver chiuso la precedente relazione con Giorgia Soleri, è stato beccato dalla rivista Chi in compagnia di Dove Cameron, la star della Disney.

Leggi anche: [wp-rss-aggregator feeds="gossip-largomento-quotidiano"]

Damiano Davi e Dove Cameron: è nata una nuova coppia?

Il gossip nelle ultime ore è impazzito alla notizia della nuova coppia appena nata, quella di Damiano David e Dove Cameron. Sono stati fotografati in atteggiamenti inequivocabili. I due sembra che si siano conosciuti in occasione del ricevimento di un premio. Erano entrambi infatti agli MTV video music Awards lo scorso mese di settembre per ricevere entrambi dei riconoscimenti importanti. David insieme alla sua band è stato premiato nella categoria Band Rock, invece la giovane Cameron ha ricevuto un premio per il video clip di Breakfast.

Non c’è spazio a eventuali fraintendimenti, troppi tracce lasciate in giro hanno dato modo e spazio agli amanti del gossip di scoprire la neo coppia internazionale. Le immagini che li ritraggono insieme con baci e abbracci pubblicate da Chi non lasciano dubbi. Sembra che le due giovanissime star della musica siano stati visti in atteggiamenti romantici, in tenere passeggiate lungo la riva in spiaggia, nello specifico nella lontana Sydney sulla nota Bondi Beach.

Le voci su un loro coinvolgimento circolavano da qualche tempo, dal mese di settembre, quando già a New York la ventisettenne Cameron era stata vista a un concerto dei Måneskin.

Dove Cameron, conosciamola meglio

Ecco chi è la giovane cantante statunitense, di ventisette anni Dove Cameron, che ha rubato il cuore del cantante di venticinque anni, star indiscussa internazionale del mondo musicale e molto amato in Italia. Chi ha visto la sitcom Liv e Maddie probabilmente la conosce bene, ne era una delle protagoniste, rivolta a un pubblico molto giovane. E poi ancora ha ricoperto un ruolo in Descendents, era Mel.

Il successo nel mondo della musica arriva con la Disney Chanel, rivolta a un pubblico giovanile. Nel 2020 inoltre è stata la cantante del singolo che ha affiancato una serie molto amata dai ragazzi, è stata la voce di After 2.

Perché è finita con Giorgia Soleri

La rottura tra Damiano e la sua storia fidanzata Giorgia Soleri è avvenuta la scorsa estate dopo sei anni di amore. Lui era stato catturato dall’obiettivo fotografico mentre si baciava con un’altra ragazza, tuttavia non si parla di tradimento, hanno specificato entrambi.

Come loro stessi hanno ammesso, avevano una relazione aperta, tuttavia era arrivato il momento di chiudere un rapporto che probabilmente aveva terminato il suo percorso. Il cuore di Damiano rimasto libero per qualche mese, si è lanciato in questa relazione che ha incendiato i fans di entrambi.