Daniela Martani: chi è, reality, negazionista, Isola dei Famosi

Daniela Martani è conosciuta al pubblico per il suo carattere forte e deciso, che ha sempre avuto modo di mostrare durante la sua presenza in tv. Ambientalista e vegana convinta non sono mancate anche le polemiche legate alla questione pandemia Covid 19. Daniela non le manda certo a dire e, per questo, non sempre è stata vista di buon occhio dai suoi colleghi di viaggio. La Martani ha infatti partecipato, prima alla nona edizione del Grande Fratello e poi, nel 2021, è stata una naufraga de L’Isola dei Famosi.

Chi è Daniela Martani

Nome: Daniela

Cognome: Martani

Data di nascita: 18 maggio 1973

Età: 48 anni

Segno Zodiacale: Toro

Luogo di nascita: Roma

Professione: ex hostess di volo, opinionista e personaggio televisivo

Profilo Instagram Ufficiale: @danielamartani

Biografia

Daniela Martani è nata a Roma, il 18 maggio del 1973. Ha dichiarato di non aver avuto un ottimo rapporto con il padre, descritto come una persona tutta d’un pezzo e poco espansiva. Daniela, diventa famosa sul piccolo schermo grazie alle sue partecipazioni ai reality, Grande Fratello e L’Isola dei Famosi. Amante degli animali, Daniela si è spesso battuta in difesa dei loro diritti, animalista convinta tanto da trasformare questa battaglia in una sua filosofia di vita, decidendo di diventare vegana.

Carriera

Daniela Martani quando entra nella casa del Grande Fratello lavora come hostess Alitalia. Soprannominata “la pasionaria di Alitalia”, Daniela diventa il simbolo della protesta dei lavoratori Alitalia. Siamo nel 2019, anno in cui partecipa anche alla nona edizione del Grande Fratello. Un carattere determinato che la porta a combattere ogni battaglia con forza e tenacia. Terminato il rapporto lavorativo con Alitalia, Daniela diventa un personaggio televisivo molto conosciuto. È spesso chiamata come ospite nei salotti tv di Barbara D’Urso. Si cimenta anche in altri lavori, come conduttrice radiofonica. Nel 2021, diventa una naufraga de L’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi.

Negazionista Covid

Daniela, già famosa per la sua lotta a favore dei lavoratori di Alitalia e per le sue battaglie a favore degli animali, è stata protagonista nell’estate 2020, quindi quando il mondo intero si trovava in piena pandemia, di alcune forti affermazioni contro il Covid, venendo accusata di negazionismo. Daniela, in alcuni video e post pubblicati sui social aveva sostenuto di non credere all’utilità della mascherina e alla contagiosità del virus.

