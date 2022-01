David Sassoli chi è? Moglie e Figli, Malattia, Vaccinato, Parlamento Europeo

Un altro eurodeputato, Paolo Borchia, ha espresso le condoglianze alla famiglia di Sassoli e ha detto che la notizia lo ha lasciato “sbalordito”.

Era il 2019 quando i deputati scelgono David-Maria Sassoli come nuovo presidente del Parlamento europeo

David Sassoli chi è? Moglie e Figli

David Sassoli era nato il 30 Maggio del 1956 a Firenze. Ha studiato presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Roma.

Sassoli ha iniziato la sua attività come editorialista presso il giornale il Tempo di Roma.

E’ entrato a far parte di TG3 come giornalista nel 1992 e ha anche condotto programmi televisivi come The Red and the Black e Real Time con Michele Santoro.

Ha lasciato il telegiornale nel 2009 dopo la conduzione serale del Tg1, per buttarsi meglio in politica e sulle questioni legislative, unendosi al Partito Democratico di centrosinistra (PD) e rappresentando il posto dell’Italia nella decisione politica del Parlamento europeo del 2009.

Sassoli è stato eletto vicepresidente del Parlamento europeo nel 2014 e Presidente il 3 Luglio 2019, rendendolo l’emergente socialista con il secondo maggior numero di voti, dopo che l’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici (S&D) lo ha suggerito come futuro presidente del Parlamento europeo nel 2019.

Chi è la moglie di David Sassoli, Alessandra Vittorini? David Sassoli e sua moglie, Alessandra Vittorini, sono felicemente sposati da tempo e hanno anche due figli, Giulio e Livia.

Alessandra ha attualmente 64 anni, è nata il 27 settembre 1957.