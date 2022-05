Davide Maggio, chi è? Sposato, Emma, ascolti, Grande Fratello

Se siete appassionati di gossip e Tv avrete di certo sentito palrlare di Davide Maggio, uno dei blogger più seguiti e cliccati del web, che conosce davvero tutti i segreti dei Vip, pensate che il suo nome nel 2014 è stato uno dei più “googolati” in assoluto in Italia.

Chi è Davide Maggio



Tarantino di nascita, milanese di adozione, classe1979, nato sotto il segno del capricorno, Davide Maggio è un giornalista e un bogger tra i più seguiti d’Italia. Nel 2006 apre il suo blog personale “davidemaggio.it”, quasi per gioco. Il blog però inizia ad avere un seguito notevole e quello che inizialmente sembrava solo un hobby, diventa un lavoro a tempo pieno.

Il blog va talmente tanto bene e cresce talmente tanto che Davide decide di registrarlo come testata giornalistica vera e propria, che gestisce con un bel parterre di collaboratori.

Dalla nascita del suo blog ad oggi Davide Maggio commenta, a volte anche in maniera irriverente, i programmi tv più noti e le peripezie dei Vip, con cui non si sottrae dal fare dirette su Instagram per commentare la performance di turno.

Lo troviamo spesso come invitato dei salotti della TV nelle vesti di opinionista, molto attiva, ad esempio, la sua partecipazione nei programmi di Mara Venier.

La vita privata

Nonostante sia una persona a cui piace sapere tutto sulla vita degli altri, della vita privata di Davide Maggio non sappiamo molto, se non ciò che la biografia sul suo sito riporta.

Sappiamo che vive con il suo cane di nome “Tigro” in un appartamento a Milano e che non è sposato. Non sappiamo se nella sua vita ci sia qualcuno, proprio perché non ama molto parlare di se stesso. Ama tantissimo il suo cane tanto da avergli aperto anche un profilo Instagram.

Inoltre non ha mai nascosto la sua passione per l’annunciatrice Rosanna Vaudetti e per le veline di Striscia la notizia.

Il blog

Il Blog di Davide Maggio è una vera e propria miniera d’oro per gli amanti di gossip. Non c’è notizia, curiosità o anticipazione che non passi attraverso il suo blog. Appuntamenti fissi, anche in live, per commentare a caldo i programmi più seguiti. Uno su tutti: il Grande Fratello.

Al programma di Canale condotto da Alfonso Signorini ha dedicato rubriche di approfondimento e un ampio spazio di discussione sul suo Blog, ma non mancano le notizie su tutto il grande mondo della televisione, dei palinsesiti e i dati relativi agli ascolti dei programmi.

La diatriba con Emma Marrone

Durante lo scorso Festival di Sanremo, Davide Maggio, ha fatto delle affermazioni sul look di Emma Marrone, non passate affatto inosservate. Durante una delle serate la cantante ha deciso di indossare un paio di calze a rete nere.

Non si è fatto attendere il commento del blogger che ha candidamente affermato che:“se hai una gamba importante, non puoi permetterti di indossare le calze a rete”. La risposta di Emma Marrone non si è fatta attendere, anzi, il giornalista è stato accusato di “body shaming” dalla cantante e dai suoi fans.

In una diretta su Instagram Emma ha risposto così a Davide Maggio:“Buongiorno a tutti dal Medioevo. Poi il body shaming con il linguaggio politcally correct, non so se sia più imbarazzante o noioso. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze giovanissime”.