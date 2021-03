Decreto sostegno 2021, la scelta sul reddito di cittadinanza

Il rifinanziamento del reddito di cittadinanza e la proroga del reddito di emergenza sono stati i temi principali discussi dall’esecutivo nella giornata di ieri nell’ambito del prossimo Decreto Sostegno.

Decreto sostegno, le scelte

Il decreto sostegno, in via di definizione finale, prevederà uno stanziamento di 1 miliardo di euro per rifinanziare il reddito di cittadinanza e la proroga del reddito di emergenza. È stato stabilito, poi, che i ristori saranno calcolati sui danni economici effettivamente subiti su base annua e non più mensile.

Le altre previsioni

Sempre nel decreto saranno previsti ulteriori aiuti alle famiglie con figli in D.A.D. Verranno reintrodotti i congedi parentali, il sostegno economico alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi, il diritto allo smart working che permetteranno alle famiglie di poter rimanere a casa con i figli che sono in didattica a distanza. Si auspica anche un intervento per l’attuazione di un piano straordinario per gli asili nido che preveda di arrivare ad un raddoppio dei posti sul territorio nazionale.