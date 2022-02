Diavoli 2 è la seconda stagione di una delle serie televisive più attese in Italia. Prodotta grazie ad un trust di collaborazione interazionale, che vede “alleate” Sky Italia, Lux Vide e Big Light Production, Diavoli 2 è un financial thriller che narra la storia di uomini d’affari senza scrupoli, il cui unico scopo è speculare grazie alle proprie abilità finanziarie.

Tutto sommato tematiche del genere sono poche esplorate dagli sceneggiatori di professione; tuttavia, il successo del romanzo di Guido Maria Brera (pubblicato originariamente nel 2014 ed edito da Rizzoli) ha spinto questi ultimi a trasformare la narrazione libresca in un thriller mozzafiato narrante la storia dei finanzieri Dominic Morgan (interpretato da Patrick Dempsey) e Massimo Ruggiero (Interpretato da Alessandro Borghi).

Diavoli 2: data d’uscita, anticipazioni e cast

Diavoli 2 è la prosecuzione di Diavoli, andato in onda in Italia la prima volta nel 2020. Due anni, dunque, ci separano da quella prima stagione che a conti fatti è stata una delle più seguite durante il lockdown dell’aprile 2020. Vuoi per il cast internazionale, vuoi per la presenza di un indiscusso talento come Patrick Dempsey, Diavoli è riuscita nel suo intento: incollare gli italiani al teleschermo grazie ad uno stile cinematografico più che strutturato e guidato dai registi Nick Hurran (Sherlock, Doctor Who, The Prisoners) e Jan Maria Michelini (Doc-nelle tue mani, Medici).

Data d’uscita

L’uscita di Diavoli 2, il quale è composto da otto episodi, è fissata per il prossimo aprile 2022 ma al momento non si ancora la data esatta. Sarà trasmessa su Sky Atlantic e in streaming su NOW Tv. Lo scorso 8 febbraio il teaser ufficiale ha finalmente rotto gli indugi. Qui è possibile vedere le immagini del financial thriller distribuito a livello internazionale (circa 160 i paesi coinvolti) dalla NBCUniversal Global Distribution.

Anticipazioni

La storia prosegue a distanza di quattro anni dalla prima stagione. E’ ambientata nel 2016, alla vigilia della Brext, ossia l’uscita dalla Gran Bretagna dal sistema Euro. Molte cose sono cambiate, a partire dalle nuove alleanze finanziarie di Dominic Morgan. In particolare, è riuscito ad attirare attorno a sé una serie di uomini d’affari cinesi, stringendo così un’alleanza di ferro. Di tutt’altro tenore è il giudizio di Massimo Ruggiero che vede in quei finanzieri cinesi dei doppiogiochisti in grado di mettere i bastoni fra le ruote. Secondo Ruggiero infatti i partner di Morgan sono arrivati negli Usa per mettere a soqquadro i rapporti Usa-Cina.

Cast

Il cast, come è semplice intuire, è internazionale. Alla regia abbiamo Nick Hurran e Jan Maria Michelini, entrambi confermati dopo Diavoli. Come attori protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey tornano nei panni rispettivamente di Massimo Ruggiero e Dominic Morgan, due uomini d’affari spietati che avranno ancora lavoro da fare per conquistare ancora più potere. La seconda stagione vede inoltre l’ingresso di altri attori che interpreteranno i nuovi investitori partner di Morgan: Li Jun Li, Joel de la Fuente e Clara Rosanger.