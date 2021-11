Dieta Detox, in cosa consiste? Aiuta davvero a sgonfiarsi? Le risposte degli esperti

La dieta detox è un tipo di regime alimentare che ha un’azione disintossicante e un effetto sgonfiante e dimagrante sull’organismo. Inoltre è un vero e proprio gesto di benessere per tutto il corpo, perchè aiuta ad alleggerire tutto il lavoro che svolgono il fegato, i reni e l’intestino. Questi organi sono fondamentali perchè portano nutrimento alle cellule ma aiutano anche ad espellere le tossine dall’organismo.

Quando fare la dieta disintossicante

Ci sono alcuni segnali che ci lancia il nostro corpo che dovremmo essere in grado di riuscire a comprendere e il più delle volte non è così semplice. Dobbiamo, dunque, prestare attenzione ad alcuni piccoli problemi che il nostro organismo evidenza e dobbiamo imparare ad ascoltarli.

Bisogna, dunque, prestare attenzione:

ai disturbi dell’alvo , non sempre e sola stitichezza , ma molte volte un alternanza tra stitichezza e diarrea;

alla comparsa di inaspettate macchie sulla cute ;

alla persistente difficoltà di concentrazione , di stanchezza e di spossatezza;

all'alitosi ed alle variazioni di odore del sudore e delle urine.

Questi problemi sono sintomo di un affaticamento degli organi emuntori, di uno stato di sofferenza che ci dovrebbero far capire che qualcosa non va nel nostro corpo e che dovrebbe cambiare. In queste condizioni, infatti, il fegato, i reni, l’intestino, ma anche pelle e polmoni sono costretti ai lavori forzati e sottraggono energia al sistema nervoso, a quello immunitario ma anche all’apparato gastroenterico.

Un organismo così debilitato e così poco potretto, può essere facile preda di batteri e virus e quindi ammalarsi facilmente. Ovviamente la comparsa di alcuni sintomi dovrebbe subito far scattare l’allarme. Ma prima di arrivare a questo stato, si può utilizzare la dieta detox 3 giorni in circostanze a rischio di intossicazione e accumulo come:

periodi in cui hai fatto parecchi strappi alla regola a tavola (vedi feste natalizie, pasquali e vacanze estive);

terapie farmacologiche protratte a lungo nel tempo, o particolarmente aggressive;

periodi di forte stress lavorativo o psicologico;

cambi di stagione.

Per evitare questi problemi la dieta tre giorni potrebbe risultare molto efficace, riportando l’organismo al suo equilibrio in un sistema troppo rallentato e impacciato. Detox significato: si chiama detox perchè significa disintossicarsi, inoltre questa dieta non risulta complicata e ci vogliono solo 3 giorni affinchè l’organismo possa sgonfiarsi e disintossicarsi (dieta 3 giorni).

Dieta disintossicante dimagrante

La detox dieta è una dieta depurativa calibrata su tre giorni e ricca di alimenti detox, denantri e detossinanti. L’importante è non scendere sotto l’apporto calorico di 1.200 calorie circa al giorno, per evitare l’acidosi. Ecco un esempio di regime alimentare detox di tre giorni:

Dieta detox menù settimanale

1° giorno

Colazione: Tè verde – 2 gallette di mais – 3 cucchiaini di marmellata non zuccherata di limone o arancia amara (frutti dall’azione sciogligrasso)

Spuntino: 1 ciotola di frutti di bosco (ricchi di antiossidanti)

Pranzo: I50 g di insalata belga (depurativa) – 80 g di riso integrale (antigonfiore, aiuta l’intestino)

Merenda: 1 fetta di ananas fresco (diuretico)

Cena: 150 g di nasello al vapore – 200 g di finocchi (diuretici)

2° giorno

Colazione: Tè verde – 2 gallette di riso – 3 cucchiaini di miele (energizzante)

Spuntino: 1 pera (regolarizza l’intestino)

Pranzo: 150 g di germogli (rimineralizzanti, vitaminizzanti e diuretici) – 80 g di orzo (diuretico) e 2 zucchine (diuretiche)

Merenda: 1 budino di soia (aiuta a stimolare le endorfine e la produzione di serotonina)

Cena: 120 g di pollo (apporta proteine nobili utili per i muscoli e antiadipe) alla griglia – 200 g di carote (ricche di antiossidanti)







3° giorno

Colazione: Caffè d’orzo (diuretico) – 2 gallette di riso – 3 cucchiaini di confettura di mela cotogna (energizzante)

Spuntino: 1 pompelmo rosa (ricco di enzimi, vitamine e minerali antiossidanti)

Pranzo: 150 g di cicoria (depurativa del sangue e diuretica) – 80 g di pasta di farro (non favorisce i gonfiori addominali)

Merenda: Latte di riso con un cucchiaino di cacao in polvere (migliora l’umore e attenua la fame nervosa)

Cena: 100 g di arrosto di vitello (apporta proteine nobili utili per i muscoli e antiadipe) – Broccoli cucinati al vapore – 50 g di riso (è antigonfiore) lessato oppure cotto al vapore