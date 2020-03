Diletta Leotta surriscalda gli animi pure sulla neve, eccola in montagna con Daniele Scardina

Una fuga in mezzo alla neve per passare una giornata diversa, un camino acceso per riscaldarsi al meglio, due gambe da urlo e una cena con i fiocchi. La bellissima e simpaticissima Diletta Leotta si è concessa qualche giorno di relax assoluto sul Monte Bianco insieme a Daniele Scardina. Il pugile, che vive a Miami, è nel nostro paese e ne approfitta per stare in compagnia della sua super sensuale partner. Tutte e due sui social regalano scorci di intimità fra temperature che si surriscaldano e neve.

Prima una sciata sulle piste piene di neve, qualche foto per i profili social, un filmato e poi via a rintanarsi in una favolosa piscina calda che si affaccia sui monti. Un panorama da 10 e lode fuori e due gambe perfette che scendono la scala e si vanno ad immergere nell’acqua lasciando i follower a bocca aperta.

Poi è giunta l’ora di cena e Diletta posta le foto delle gambe nude stese di fronte al camino che Scardina ha acceso amorevolmente. Fra vedo e non vedo la temperatura diventa immediatamente bollente e i fan non possono che sognare.

