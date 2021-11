Dimagrire con gusto, è davvero possibile? Le ultime recenti scoperte dei dietologi

Si può dimagrire con gusto seguendo una terapia cognitivo-comportamentale. Oltre a ciò, in genere un piatto pesante corrisponde ad un eccesso di calorie presenti nel pasto che si mangia, che posso essere ridotte in quanto sono più del necessario.

Il primo passo e quello di non esagerare a mangiare più porzioni solo perché sentiamo di voler soddisfare un nostro certo livello di sazietà, che il più delle volte non corrisponde al vero -e le calorie in eccesso non saranno poi bruciate-. Cosa è consigliabile fare quindi? Optare, dopo il pasto, con un cibo disintossicante, per esempio un’insalata o una verdura non particolarmente condita.

Alternative per insaporire i cibi

Al posto dei classici sale ed olio si possono utilizzare erbe aromatiche e spezie, che oltre a rendere meno raffinati i vostri pasti, esalteranno e cambieranno notevolmente il sapore del vostro piatto.

Durante il post pandemia sono molti che, dopo la quarantena, hanno voluto alimentarsi in maniera più equilibrata. Gli alimenti più utilizzati sono il burro probiotico, il formaggio spalmabile a zero grassi, crema di nocciole e cacao e ketchup e maionese senza l’aggiunta di zucchero e sale.

Quindi da queste prime informazioni si può assodare che il “segreto” non è abolire certi tipi di condimenti, pietanze o cibi, ma sostituirli.

Il burro probiotico, ad esempio, con la sua crema di fibra di cicoria, favorisce l’attività intestinale. Questo contribuisce ad essere un grande alleato per il benessere dell’intestino, riducendo l’assorbimento dei grassi e dei carboidrati. Contiene pochi grassi saturi- nemici che bisogna combattere se si vuole intraprendere un percorso dietetico-.

Se i cibi insapori non fanno per voi, la crema di formaggio senza grassi può essere facilmente sostituita con il formaggio normale.

Per quanto riguarda i cibi dolci, la crema di nocciole e cacao è un valido sostituto per chi soffre di glicemia o chi vuole tenerla a bada.

Chi ha detto poi che non si può aggiungere ai propri piatti il ketchup e la maionese? Il primo può essere preparato con aceto e zenzero, senza l’aggiunta né di sale né di zucchero. La maionese invece può essere preparata con latte di soia.

Siete amanti della deliziosa carbonara? Potete preparare per questo gustosissimo piatto un sugo ipocalorico. Per gli altri ingredienti di questo piatto, il guanciale andrà portato a 130 gradi in modo da sciogliere completamente i grassi e mangiare un piatto equilibrato. Il pecorino andrà ad essere mischiato con una crema di cavolfiore non sentendo minimamente il sapore della verdura.

Tutto ciò vi permetterà di non squilibrare la vostra massa muscolare, per avere sempre la giusta energia e la forza nelle vostre giornate. Il vostro cuore vi ringrazierà, come anche il vostro girovita. Il vostro aspetto risulterà più sano.

Ultimi consigli

Iniziate il vostro pasto con un piatto di verdure, che siano crude o cotte va bene lo stesso da poter condire anche con un po’ di olio extravergine di oliva. Questo permette di ingerire già dei grassi in minima quantità che il vostro cervello già li avrà captati. Non è infatti solo una sensazione fisica quella di non assumere abbastanza grassi, ma anche una questione psicologica.