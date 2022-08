Diversi modi per trovare immagini online gratuitamente

Gli elementi grafici, in particolare le immagini e le infografiche, sono essenziali per i siti Web e altre campagne di marketing. Le immagini migliorano la credibilità, sviluppano la fiducia, aumentano l’identità del marchio e aumentano i lead e le conversioni. Le persone possono elaborare e ricordare rapidamente le informazioni dalle immagini anziché dal testo scritto. Le immagini sono considerate la migliore di tutte le forme di contenuto in quanto offrono una maggiore conoscenza. Ecco perché oltre l’80% dei marketer preferisce includere le immagini nelle proprie campagne. Se sei anche un marketer o un proprietario di un marchio, non dovresti solo utilizzare le immagini, ma anche trovare le immagini che possono risuonare perfettamente con i valori e il tono del tuo marchio.

Stai cercando immagini per post sui social media, bobine e siti Web? Hai molte opzioni per raccogliere dati pittorici. Tuttavia, se hai poco budget, metà delle opzioni sono inutili per te. Ma non preoccuparti. Ci sono ancora molte opzioni e piattaforme che puoi utilizzare. Se non li conoscete, questo articolo è per voi. Impariamo i diversi modi per trovare le immagini online!

Modi per trovare immagini online

1. Prova le immagini di riserva

di riserva Decine di piattaforme di immagini di riserva online possono fornire immagini che puoi utilizzare per le tue campagne di marketing. Alcune piattaforme offrono le foto gratuitamente e altre applicano una tariffa minore per le immagini. Tuttavia, dovresti considerare non solo il costo ma anche la qualità delle immagini che ottieni. Dovresti controllare la qualità dell’immagine quando apri una piattaforma di immagini stock.

I siti Web di immagini di stock dispongono di un database di milioni di foto, illustrazioni e video. Tuttavia, la maggior parte di essi sono inutili e potrebbero essere necessari solo uno o due. Dovresti cercare quello che vuoi usando le loro barre di ricerca. Perfezionerà le immagini in base alle tue esigenze. Una volta trovate le immagini desiderate, ora è il momento di verificare se sono libere di utilizzare queste immagini o meno. Se sono liberi, provali. Altrimenti, prova un’altra piattaforma.

2. Ottieni assistenza dalla ricerca inversa di immagini

inversa delle immagini La tecnica della ricerca inversa delle immagini è utile anche quando si trovano immagini gratuite per siti Web, post sui social media e marketing. Può rendere la tua ricerca più facile e più gestibile. Questa tecnica aiuta gli utenti di Internet in diversi modi. Ad esempio, uno strumento ricerca immagini può salvarti da più truffe, individuare quali siti Web o pagine di social media stanno utilizzando le tue immagini e ottenere informazioni su un’immagine specifica. Tuttavia, il vantaggio più significativo della tecnica ricerca tramite immagine è che aiuta gli utenti a trovare immagini che possono essere utilizzate gratuitamente.

Se non hai abbastanza tempo per trovare le immagini dalle piattaforme di immagini d’archivio, puoi cerca immagine utilizzando qualsiasi utilità di ricerca di immagini inversa. Per utilizzare in modo efficiente questa tecnologia avanzata, devi prima avere un’immagine simile alle immagini che stai cercando. Successivamente, carica l’immagine su uno strumento ricerca immagini e cerca immagini simili. Successivamente vedrai diversi risultati dei motori di ricerca. Scegli qualsiasi motore di ricerca e ottieni molte foto simili sullo schermo. Tra queste immagini, puoi facilmente selezionare quale immagine è la migliore in base alle tue esigenze.

3. Usa i social media

Puoi anche ottenere immagini gratuite dalle piattaforme di social network. La maggior parte delle persone e delle piccole imprese carica regolarmente immagini sui propri profili sui social media. La maggior parte di loro non ottiene una licenza per le proprie fotografie. Ecco perché usare quelle immagini a tuo vantaggio non è illegale. Per raccogliere i dati dai social media, dovresti sapere quale piattaforma utilizza la maggior parte dei tuoi concorrenti e quali piattaforme supportano i dati pittorici.

La maggior parte delle persone utilizza Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, Pinterest e Imgur per caricare immagini per scopi di marketing. Dovresti seguire gli account che pubblicano regolarmente foto. È così che otterrai centinaia di immagini ogni giorno. Tra questi, scegli le immagini che soddisfano le tue esigenze. Puoi semplificare il processo ottenendo l’autorizzazione dai creatori di contenuti. È così che puoi salvarti dalle conseguenze legali.

4. progettali tu stesso

Se non vuoi utilizzare immagini di stock o immagini che ottieni dalla tecnica di ricerca inversa delle immagini, puoi trarre idee da loro e progettare le immagini tu stesso. Tuttavia, è necessario avere un po’ di conoscenza degli strumenti di progettazione grafica. Ma ora non è difficile utilizzare molti strumenti poiché molte aziende hanno creato software e strumenti di progettazione grafica che possono aiutare le persone a progettare immagini perfette in modo efficace. È così che puoi ottenere idee da altre piattaforme e svilupparle in base alle tue esigenze.

Conclusione

Poiché le immagini sono più potenti delle parole per trasmettere il tuo messaggio, non dovresti scendere a compromessi su di esse. Può essere utile cercare le immagini con la migliore qualità possibile in modo che gli utenti possano acquisire le informazioni da loro e condividerle con altri. Inoltre, dovresti conoscere le piattaforme che possono fornire regolarmente immagini uniche gratuite che puoi utilizzare.