Donna travolta e ammazzata da una macchina: il conducente ha pensato di scappare dopo l’impatto

Travolta e ammazzata. Una donna 50enne ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri a Rosignano Solvay – Livorno – investita da una macchina che dopo l’impatto se ne sarebbe andata via.

Lo scontro è accaduto intorno alle ore 17:30 esattamente in via della Cava in prossimità di una farmacia Comunale. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Stando alle prime ricostruzioni della polizia, la macchina, una Panda Bianca modello vecchio, non avrebbe soccorso la 50enne e il conducente è scappato via dopo l’incidente.

