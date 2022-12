Esercizi pettorali, i migliori da fare da casa senza attrezzi, ecco quali sono

Rimanere in forma senza andare in palestra, non spendendo cifre astronomiche per trasformare la nostra abitazione in un centro fitness? Yes, we can! Complici i due anni di “clausura” a causa del Covid-19, siamo riusciti a compiere esercizi pettorali, addominali e su ogni centimetro del nostro corpo soltanto sfruttando i tutorial in rete e la nostra esperienza in fatto di fitness.

Tale lezione risulta utilissima ancora oggi, per mantenerci in forma a casa propria praticamente a costo zero. Il segreto? Seguire i consigli dei personal trainer per ottenere un corpo da urlo! Cominciamo dai pettorali.

Esercizi per pettorali a casa

Rafforzare la parte alta del nostro corpo non è solo impresa dei body builder. Allenare pettorali non solo contribuirà a mantenere salda la nostra postura, ma ci aiuterà ad avere maggiore sicurezza in noi stessi.

La buona notizia è che gli esercizi per pettorali possono essere svolti anche a casa propria e senza ausilio di macchinari o attrezzi per il fitness. Unico neo? La costanza: solo un workout attento e costante contribuirà a rendere il nostro fisico “fatto in casa” invidiabile e sano.

Come allenare i pettorali in casa, in totale sicurezza, ammortizzando il rischio di infortuni? Ecco i migliori esercizi per i pettorali.

Push-up sulle braccia

Non chiamatele flessioni: i push-up sono piegamenti sulle braccia per allenamento pettorali.

Gran pettorale e fasce muscolari delle braccia lavorano in sinergia tramite una serie di piegamenti che possono essere svolti partendo da terra. Le braccia vengono sollevate, così come torso e testa; anche le gambe vengono sollevate, con punto di appoggio le punte dei piedi.

Una volta assunta la corretta postura, si scende verso il basso con le braccia: è importante che il petto arrivi vicino al pavimento, senza toccarlo. Le braccia vengono piegate sino a che il gomito non forma un angolo retto (90°); la parte inferiore del corpo resta in alto, con i glutei in linea e senza inarcare la schiena.

Effettuare i push-up lentamente contribuisce a mantenere sotto controllo la postura del corpo, evitando così strappi o altri problemi muscolari.

Scopri come effettuare push-up perfetti: guarda il tutorial

Croci con pesi “casalinghi”

Desideriamo effettuare esercizi pettorali con manubri, ma non ne possediamo a casa? Nessun problema: basteranno due bottiglie d’acqua di due litri.

Distesi su un tappetino, teniamo in entrambe le mani una bottiglia. Stendiamo le braccia allargandole ai lati del petto, in modo che siano perpendicolari ad esso. Ora solleviamo le braccia effettuando un movimento rotatorio, eseguendo il classico esercizio delle croci.

Ripetiamo l’esercizio, sempre lentamente, per almeno 20 volte. Valida alternativa alle bottiglie d’acqua possono essere due asciugamani rigorosamente asciutti.

Scopri quanti esercizi pettorali puoi fare con le bottiglie: guarda il tutorial

Dip pettorali senza parallele

Sempre fedeli al “riciclo creativo” di complementi d’arredo convertiti in attrezzatura ginnica, per questo esercizio tonifica pettorali avremo bisogno di due sedie uguali, abbastanza solide da sostenere il nostro peso.

Disponiamo le sedie con gli schienali uno di fronte all’altro; poniamoci in mezzo alle due sedute e poggiamo le mani su entrambi gli schienali.

Una volta assunta la posizione, solleviamo le gambe e cominciamo a piegare le braccia, formando un angolo di 90° con i gomiti. Risolleviamo le braccia e ripetiamo l’esercizio, senza poggiare le gambe a terra.

Una volta ultimata la serie, poggiamo le gambe e rilassiamo il corpo.

Scopri come realizzare dip perfetti per pettorali tonici: guarda il tutorial