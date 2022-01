Fabio Canino, chi è? Cantante, moglie, fratello, teatro, la malattia

Fabio Canino è un personaggio televisivo italiano. É nato a Firenze il 15 agosto del 1963 e oggi è un conduttore televisivo, attore e personaggio televisivo italiano. Una volta conclusi gli studi decide di iscriversi ad un corso di recitazione a Firenze e poi ad un corso per attori professionisti del 1988. Una volta finita la scuola di recitazione, diventa animatore per villaggi turistici e poi diventa un autore teatrale, inteprentando diversi personaggi in altrettante commedie.

Dal 1999 passa dall’altra parte della telecamera, dirigendo alcuni spettacoli e programmi televisivi. Ad esempio nel 2003 è il regista del programma Assolo andato in onda su LA7. Decide di traferirsi per un periodo negli Stati Uniti e, al suo ritorno in Italia, esordisce anche nel cinema. Recita una piccola parte nel film di Vincenzo Salemme dal titolo A ruota libera, una nel film Fratelli Coltelli del 1996 per la regia di Maurizio Ponzi e una in Besame Mucho del 1998. Negli anni successivi approda alla Mediaset, conducendo il programma delle Iene per due stagioni, dal 1998 al 2000. Poi decide di approdare in Rai e condurre altri programmi come Rai Radio 2, Ply Watch, su Sky Show conduce anche il tg satirico Tg Show e Votantonio, un programma su Rai 2.

Fabio: il giurato di Ballando con le Stelle

Dal 2007 è giurato fisso del programma condotto di Milly Carlucci e Paolo Belli in onda il sabato sera su Rai Uno: Ballando con le Stelle. É noto per proporre in scena look sgargianti. Le sue battute sono molto pungenti e spesso entra in lite con gli altri giurati o concorrenti in gara. Ama molto la big band di Paolo Belli per il modo in cui riesce a riadattare le varie canzoni, che fanno da sfondo ai ballerini che scendono in pista. É stato riconfermato anche per l’ultima edizione del programma, che si è conclusa il 14 dicembre 2021 con la vittoria della cantante Arisa.

Altri programmi che ha condotto sono stati Celebrity, un talent show in onda su Sky Vivo e Miracolo Italiano, dal 2011 al 2020.

Fabio e i libri

Oltre ad attore e conduttore televisivo italiano, Fabio Canino è stato ed è scrittore di libri. Ne ha scritti diversi come Omo Sapiens, Lettere alla Iena, Mai più senza Dizionario del perfetto marziano e Raffabook, più che un libro uno show del sabato sera e nel 2019 Le parole che mancano la cuore, un libro che ha presentato a Bruxelles al Parlamento europeo.

Negli anni si è sempre dichiarato gay e ha difeso i diritti delle persone omosessuali, affrontando tematiche LGBT e sociali. É stato anche il testimonial della campagna “Giù le mani dai bmabini” ed ha anche creato un programma, un format teatrale, proprio per i più piccoli dal titolo “Le lezioni italiane di Fabio Canino”. Infine nell’aprile 2020, in piena pandemia, ha commentato il concerto virtuale collettivo che ha visto la collaborazione anche di Lady Gaga, la nota cantanta statunitense. Il concerto è stato creato per sostenere l’Organizzazione mondiale della sanità e Canino lo ha commentato insieme a Ema Stokholma su Rai 1.