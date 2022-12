Federico Seghi Recli e IEuD: come portare innovazione nella lotta alle dipendenze

Federico Seghi Recli e lo IEuD, lo stato dell’arte nel trattamento delle dipendenze

L’Istituto Europeo per gli Studi sulle Dipendenze, co-fondato da Federico Seghi-Recli, offre a chiunque abbia un problema di dipendenza l’opportunità di beneficiare di un programma di trattamento personalizzato, iniziando con un incontro conoscitivo. Gli appuntamenti possono essere fissati direttamente sul sito web dello IEuD all’indirizzo https://istitutoeuropeodipendenze.it.

Un’équipe multidisciplinare di professionisti altamente motivati, tra cui psichiatri, psicoterapeuti e terapisti della riabilitazione psichiatrica, lavora sotto la supervisione di professionisti qualificati, in un ambiente di lavoro che incoraggia e sostiene la formazione continua.

Federico Seghi Recli e lo IEuD vogliono innovare l’approccio tradizionale al trattamento delle dipendenze.

Secondo Federico Seghi-Recli, i pazienti dello IEuD sono tutti coloro che vogliono essere trattati con la massima riservatezza e discrezione in un ambiente protetto, sicuro e altamente specializzato. Le principali dipendenze trattate sono alcol, cocaina, farmaci e marijuana per quanto riguarda l’abuso di sostanze, e sesso, pornografia e gioco d’azzardo per quanto concerne invece i comportamenti patologici.

Come leggiamo nell’ articolo di ADNKronos, mancanze o ritardi nell’accesso ai trattamenti opportuni sono dovute alla carenza di un’offerta terapeutica adeguata e verticale sulle dipendenze, in grado di intercettare la grande diffusione del problema, che sfiora ormai la normalità in alcuni particolari contesti. A ciò si aggiunge anche lo stigma che ancora oggi condiziona l’emersione di un problema di dipendenza

Lo IEuD lancia un’app che semplifica il processo terapeutico: Closer.

In risposta a questa situazione, Federico Seghi Recli e lo IEuD hanno recentemente sviluppato una nuova applicazione che mira a promuovere il ruolo attivo del paziente nella relazione di cura e a semplificare il processo di assistenza. In particolare, il medico curante è sempre presente, anche tra un consulto e l’altro, per favorire l’interazione e la qualità della relazione tra il paziente e il team sanitario.

Così Federico Seghi Recli commenta il lancio della nuova app: “Come Istituto Europeo delle Droghe e delle Dipendenze, abbiamo sviluppato Closer, la prima applicazione creata per facilitare la continuità del trattamento a lungo termine per i pazienti. Consente uno scambio continuo e strutturato di informazioni tra il paziente e i vari professionisti coinvolti nel suo trattamento, in modo da poter monitorare con precisione i progressi verso gli obiettivi concordati”

I modelli di terapia digitale e telemedicina sono fondamentali per il trattamento delle dipendenze. La quantità senza precedenti di informazioni elaborate consente, infatti, una comprensione più approfondita del problema e i nuovi strumenti digitali rendono più facile per i pazienti, e in alcuni casi per le loro famiglie, svolgere un ruolo attivo nella relazione terapeutica, influenzando positivamente il processo di trattamento.

Chi è Federico Seghi Recli?

Federico Seghi Recli è un dirigente con oltre 25 anni di esperienza nel settore farmaceutico, ricoprendo diversi incarichi in aziende italiane e internazionali, che gli hanno dato la possibilità di sviluppare una conoscenza approfondita del settore delle tossicodipendenze, soprattutto nel mercato europeo e americano.

Oggi è uno dei soci fondatori dell’Istituto Europeo delle Dipendenze (IEuD), un istituto all’avanguardia per il trattamento delle dipendenze fondato a Milano nel 2016.