Fedez rischia l’esclusione da Sanremo

Il rapper rischia di essere escluso dal Festival a causa di un’imprudenza legata ai social: Fedez ha infatti postato su Instagram un estratto del brano che avrebbe dovuto presentare sul palco dell’Ariston.

L’imprudenza di Fedez

Il rapper Fedez, atteso prossimamente sul palco del Festival di Sanremo, rischia l’esclusione dalla kermesse a causa di una distrazione legata al trend dei post sui social. Fedez ha infatti inavvertitamente postato sul social di immagini Instagram una storia in cui egli stesso canta un pezzo di “Chiamami per nome”, il brano con cui avrebbe gareggiato a Sanremo in coppia con Francesca Michielin. Il rapper ha eliminato la storia ma ciò che ha fatto non è sfuggito alla direzione artistica del Festival, che sta indagando sul caso. Fedez ha cercato di rimediare allo sbaglio ripostando il video senza audio ma la direzione artistica sanremese prenderà opportune decisioni in merito alla squalifica o meno del cantante.