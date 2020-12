Ficarra e Picone, l’addio commosso a Striscia La Notizia

Ficarra e Picone lasciano “Striscia La Notizia”: un fulmine a ciel sereno per fan e telespettatori affezionati al duo comico

A sorpresa Ficarra e Picone hanno annunciato l’addio a Striscia La Notizia. Un fulmine a ciel sereno che ha colpito fan e telespettatori del duo comico siciliano.

“Comincia per noi l’ultima settimana di conduzione di Striscia che però sarà anche l’ultimo anno di Striscia”, hanno detto a fine puntata, rendendo noto che la loro esperienza nel tg satirico di Canale 5 è giunta alla fine:

loading...

Non vi nascondiamo che dopo 15 anni e 17 edizioni non è facile. Ringraziamo questa famiglia che ci ha coccolato e lusingato con il suo affetto, facendoci sentire parte di loro. E ringraziamo Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti. E di questo gliene saremo sempre grati. E ringraziamo voi telespettatori che ci avete sopportato. Non escludiamo che prima o poi torneremo ma al momento passiamo il testimone.

Hanno poi sdrammatizzato con una battuta: “Quello più dispiaciuto di tutti è il Gabibbo ma solo perché è un sentimentalone dalla lacrima facile”.

Anche sui social Ficarra e Picone hanno salutato il loro pubblico, ribadendo la decisione di voler lasciare il programma: “Come qualcuno di voi avrà sentito stasera in trasmissione, abbiamo annunciato che lasceremo Striscia La Notizia sabato – hanno scritto -. Dopo 15 anni non è facile ma preferiamo fermarci. A tutti voi che ci avete seguito in questi anni diciamo Grazieeeee ❤️ Ci vediamo in giro”.

Tantissimi i commenti di sostegno e supporto di colleghi e fan: da Sergio Friscia a Luca Abete, passando per Jimmy Ghione e tanti altri volti storici del tg satirico. E sono stati moltissimi anche gli utenti che hanno mostrato il loro affetto, dopo aver appreso la loro decisione.

“È grazie a Striscia se un giorno di tanti anni fa ho scoperto due Artisti e Persone Speciali che mi avrebbero cambiato la vita. Ed è sempre grazie a Striscia se i nostri sguardi sono riusciti a incrociarsi. Un bel capitolo che si chiude e che non dimenticherò mai”, ha scritto una fan del duo comico.

Quel che è certo è che Ficarra e Picone, che proprio quest’anno hanno festeggiato i 25 anni di carriera insieme, in queste 17 edizioni hanno regalato tantissimi sorrisi a milioni di telespettatori. E chissà che non li rivedremo presto sul piccolo schermo con nuovi progetti.

Commenti

commenti