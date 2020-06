Giocare in sicurezza con i migliori casino online italiani

L’enorme crescita della domanda registrata nel settore del gioco d azzardo online ha determinato un repentino aumento dell’offerta, con la necessità, per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ex AAMS, di intraprendere diverse iniziative per cercare di contrastare gli operatori non autorizzati e permettere ai migliori casino online italiani di affermare la totale sicurezza del gioco da loro proposto. Se, infatti, un casinò online è autorizzato da AAMS vuol dire che si tratta di un casinò dove si pratica un gioco sicuro e legale e dove ogni appassionato di gambling può divertirsi in totale tranquillità. Solo i casino online con licenza AAMS sono sicuri ed offrono transazioni di denaro controllate e garantite. Controlla se sulla piattaforma di gioco d’azzardo che frequenti è presente il logo dell’AAMS. La sua presenza è segno di sicurezza e affidabilità e, quindi, se non c’è è meglio girare a largo.

Ottenere la certificazione dall’ente non è semplice. I controlli sono rigorosi e riguardano tutti i giochi proposti (incluse le singole versioni dei software), il funzionamento e la sicurezza informatica della piattaforma online e il generatore dei risultati di gioco. Soprattutto il funzionamento di questo meccanismo è sottoposto a controlli periodici, per evitare che il risultato possa essere falsato e offrire costantemente un gioco sicuro. Per ottenere la licenza AAMS, inoltre, è necessario che l’azienda abbia sede fiscale in Europa e una certa solidità economica e fiscale, appurata attraverso un versamento allo stato di una somma a titolo di garanzia e di un certo fatturato. Solo dopo le dovute e positive analisi, l’AAMS concede la licenza italiana per operare.

loading...

Tutti i migliori casino online italiani sono dotati di questa licenza e offrono piattaforme di gioco innovative e coinvolgenti. Sono centinaia, tra Slot machine, Roulette, Blackjack, Casinò live e Videopoker, i giochi d’azzardo a cui potrai giocare sia dal PC che comodamente, dove e quando vuoi, dal tuo cellulare. L’aspetto fondamentale, però, è che il gioco sia anche totalmente sicuro. Ad oggi è in crescente aumento il numero delle società che stanno ricorrendo ad investimenti sempre più frequenti per cercare di adeguare la propria piattaforma ai criteri di sicurezza e affidabilità richiesti dalla propria clientela, offrendo un’esperienza di gioco con il massimo livello di sicurezza e protezione. Nei casinò online con licenza AAMS il giocatore, sia durante il gioco che durante le transazioni per trasferire fondi sul proprio account (pensiamo a un versamento con carta di credito o al bonifico bancario), è immune dal rischio di subire tentativi di truffa online.

Quello della licenza, quindi, è il primo aspetto da tenere in considerazione quando si vuole scegliere una piattaforma per il gioco sicuro. Non sono da considerare secondari, però, altri fattori, che possono risultare determinanti nella scelta dei casino online legali dove giocare. Per esempio è molto importante avere a propria disposizione un operatore dell’assistenza clienti sempre a disposizione, in modo tale da avere una pronta risposta su eventuali dubbi durante il gioco. Questo consentirà di divertirsi con la massima sicurezza, provando una vasta gamma di giochi online. Esistono, poi, tutta una serie di fattori che aiutano a considerare un casino online migliore rispetto ad altri. Parliamo di tutte quelle attenzioni, come i ricchi bonus primo deposito, giri gratis o somme di bonus senza deposito, che possono differenziare i migliori casino online italiani dalle altre piattaforme di gambling a disposizione su internet. Questa tipologia di incentivo al gioco viene proposto per invogliare i giocatori ad effettuare delle giocate all’interno di un casino online e, solitamente, viene concessa in fase di registrazione di un nuovo account di gioco, con un bonus di benvenuto che oscilla tra il 50 e il 100% della cifra versata per giocare.

Commenti

commenti