Giocare in sicurezza con i migliori casinò online

Nel corso degli anni più recenti il trend del gioco online ha conosciuto una notevole crescita. In conseguenza di tale tendenza, l’agenda politica non solo italiana ma anche internazionale ha messo in evidenza la necessità di provvedere a un complessivo riordino del settore, oltre a questioni rilevanti che riguardano la sicurezza dei giocatori.

Sono tutte misure da cui non si può prescindere, soprattutto se si ricorda che solo nel nostro Paese il mercato del gioco online lo scorso anno ha superato i 2 miliardi di euro. Il primo semestre, in particolare, ha fatto registrare un incremento del 78% rispetto al primo semestre del 2020. Inoltre, se nel 2019 il gioco online aveva un’incidenza sulla spesa complessiva pari al 9%, nel 2020 essa ha toccato il 20%.

La situazione nel settore

Gli addetti ai lavori stanno aspettando con una certa impazienza il riordino nazionale del settore del gioco, che è diventato ancora più importante per effetto delle conseguenze che la pandemia ha avuto, dal punto di vista economico, sugli operatori fisici: in fin dei conti la crescita del gioco online è dipesa anche da questo aspetto. In più ci sono novità di un certo livello grazie alle regole approvate dal Parlamento Europeo in materia di sicurezza informatica.

Il Parlamento Europeo ha approvato il cosiddetto DSA, cioè il Digital Services Act, con 530 voti a favore, e ha introdotto modifiche correlate alla trasparenza delle informazioni che vengono comunicate agli utenti. In più è prevista la facoltà di avere un risarcimento nel caso in cui l’operatore si sottragga agli obblighi di responsabilità previsti.

La tutela degli utenti

È una questione di fondamentale importanza la tutela degli utenti: i migliori casinò si impegnano a contrastare il gioco illegale, fermo restando che nel nostro Paese l’ex AAMS, ora ADM (cioè l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) garantisce la protezione dei giocatori e ha il compito di dare alle piattaforme dei casinò online una licenza ad hoc, ovviamente a condizione che esse soddisfino i requisiti previsti.

I migliori casinò online AAMS sono una garanzia di sicurezza e di affidabilità, ma a volte, soprattutto per gli utenti che non hanno ancora maturato molta esperienza, non è così facile capire quali casinò sono sicuri e quali no. Ci sono, ad ogni modo, diversi aspetti a cui si può far riferimento per capire quali operatori sono affidabili e quindi meritano di essere scelti. È fondamentale, per esempio, che le piattaforme abbiano in home page il numero di licenza con il logo di ADM, che è rappresentato da un timone con una bandiera italiana.

Che cosa serve per giocare in sicurezza

Nel caso in cui si scelga di giocare, a prescindere dal fatto che si opti o meno per i bonus senza deposito, che non richiedono un versamento di denaro, occorre compilare un form di iscrizione e poi spedire un documento di identità valido, che serve tra l’altro a dimostrare che l’utente è maggiorenne.

L’RTP è un altro criterio che contribuisce a identificare il livello di affidabilità di una piattaforma: dietro questo acronimo si nasconde l’espressione in lingua inglese Return to Player, che sta a indicare il ritorno delle vincite ai giocatori. Invece, l’RNG corrisponde a un generatore di numeri casuali. Entrambi questi parametri devono essere certificati da enti dipendenti.

Casinò online: la privacy e la sicurezza degli utenti

Nel novero degli aspetti che incidono sulla privacy e sulla sicurezza degli utenti c’è anche l’impiego di specifici sistemi di crittografia da parte dei concessionari. Un esempio in tal senso è offerto dalle SSL a 128 bit. In più, è indispensabile che le software house che sviluppano i giochi siano di chiara e comprovata fama.

Nomi del calibro di Playtech, di Evolution Gaming, di NetEnt e di Micrograming sono una garanzia da questo punto di vista anche grazie alla lunga esperienza che hanno alle spalle. Tra le informazioni che devono essere date agli utenti ci sono anche quelle relative ai sistemi di pagamento e alle tempistiche previste per i prelievi e i depositi di denaro.

Inoltre, è indispensabile che sia reso noto l’indirizzo della sede e che il servizio di customer care sia sempre a disposizione per la risoluzione di problemi. Sono questi i criteri a cui si dovrebbero adeguare i concessionari con licenza ADM.

L’Agenzia Dogane Monopoli

A tale scopo una garanzia di legalità extra arriva dalla comunicazione di informazioni relative al gioco sicuro e responsabile. Quel che è certo è che nel nostro Paese un ruolo di primo piano è svolto da ADM, che si occupa della regolamentazione del gioco.

La revisione delle licenze è uno dei temi più importanti per il riordino del settore, e lo stesso dicasi per la compartecipazione al controllo e alla pianificazione da parte degli enti locali, con la supervisione dell’Agenza delle Dogane e dei Monopoli.