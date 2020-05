Grande Fratello Vip, Adriana Volpe raddoppia su Tv8: l’ex gieffina al timone di due programmi

Grazie alla sua partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha ottenuto un’incredibile popolarità. Stando alle ultime indiscrezioni, ritroveremo ben presto l’ex gieffina al timone di ben due programmi su Tv8, il canale in chiaro di Sky.

Svolta professionale per Adriana Volpe dopo il Gf Vip

Il 2020 è sicuramente un anno d’oro per Adriana che sta riscuotendo il successo che merita e sta avendo la sua rivincita, dopo la disavventura in Rai con Giancarlo Magalli. Tanti i telespettatori che hanno chiesto a gran voce un suo ritorno in Tv alla guida di qualche programma. Ed è stata proprio Tv8 che ha raccolto la loro richiesta, decidendo di affidare alla donna un programma mattutino.

Non solo. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Tvblog, tra le novità della prossima stagione televisiva potrebbe esserci anche un programma legato al mondo del gossip e con la Volpe alla conduzione: “Tra le novità della prossima stagione dovrebbe esserci anche un programma, anch’esso legato al mondo del gossip, con alla guida Adriana, la quale tra qualche settimana inizierà l’avventura a Tv8 accanto ad Alessio Viola in un rotocalco di infotainment. Per la conduttrice reduce dal Grande Fratello Vip si dovrebbe trattare, dunque, del bis nell’emittente in chiaro che fa capo al gruppo Sky. Per quanto concerne i dettagli dei due programmi, inclusa la precisa collocazione in palinsesto rispettivamente su La7 e su Tv8, dovremo aspettare ancora qualche settimana”.

Per l’ex gieffina del Grande Fratello Vip si dovrebbe trattare, dunque, del bis nell’emittente in chiaro che fa capo al gruppo Sky. Tutti i dettagli, però, sarebbero ancora da definire, come la data d’inizio e il nome del programma. Mentre nella trasmissione che inizierà a breve sarà accompagnata da Alessio Viola, nel secondo non sappiamo ancora se sarà affiancata da qualcuno oppure condurrà da sola.

