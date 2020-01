“Grande Fratello Vip”, le “avance” di Ivan verso Clizia: sta nascendo un nuovo amore?

By

All’interno della casa più spiata d’Italia del Grande Fratello VIP c’è spazio anche per l’amore. E, probabilmente, sta per nascere un qualcosa di importante una prima coppia. Ivan, considerato il più bello, è sempre più attaccato a Clizia. Sfodera il suo fascino latino e cerca in ogni modo di conquistarla.

“Un giorno mi verrai a trovare a Madrid? Ti piacerebbe avere un fidanzato spagnolo?”, le domanda. E la Incoravaia…

loading...

Ma la donna risponde con imbarazzo in questo modo: “Per avere un fidanzato spagnolo devo andare a vivere in Spagna”. E Ivan non molla la presa e continua: “Perché? Lo puoi conoscere al Grande Fratello!”.

L’affascinante influencer continua: “Non sono mai stata con un ragazzo spagnolo”. Così Gonzales affonda ancor di più: “Se stai con un ragazzo spagnolo non ti stanchi mai”. Saprà Clizia resistere al fascino dello spagnolo? Staremo a vedere.

Commenti

commenti