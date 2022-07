Hocus Pocus 2: data di uscita, trailer, cast e novità

Le sorelle Sanderson sono tornate!

Quasi 30 anni dopo l’uscita dell’originale Hocus Pocus, Disney+ torna a Salem con un sequel.

Originariamente, il primo film è stato considerato un flop al botteghino, costando alla Disney circa $ 16,5 milioni. Nel corso degli anni, tuttavia, Hocus Pocus è diventato un amato classico un cult, con vendite e numeri di streaming che salgono alle stelle ogni ottobre.

Anne Fletcher (The Proposal) dirigerà il sequel, Hocus Pocus 2, con la sceneggiatura scritta da Jen D’Angelo (Workaholics). Adam Shankman (Enchanted) era originariamente destinato a dirigere, ma ha dovuto abbandonare a causa del suo lavoro sul sequel di Enchanted, Disenchanted.

Rimase come produttore, insieme a Lynn Harris (The 5th Wave), Steven Haft (Hocus Pocus) e David Kirschner, che scrisse la storia per l’originale Hocus Pocus. Torna anche il compositore musicale John Debner, che ha composto la colonna sonora del film originale e riprenderà il suo ruolo di compositore per il sequel.

Il film è stato confermato essere in sviluppo nell’ottobre 2019 con molti membri del cast e della troupe originali a bordo per iniziare le riprese nell’ottobre 2021. Le riprese si sono concluse solo tre mesi dopo, all’inizio del 2022, ma a causa delle risposte critiche al finale durante le proiezioni di prova, è stata presa la decisione di riprendere alcune scene nel giugno 2022.

Prendi i tuoi latte speziati alla zucca e le candele profumate, questo articolo ti dirà tutto ciò che devi sapere su Hocus Pocus 2 e ti ricorderà che l’autunno è proprio dietro l’angolo.

Hocus Pocus 2: data di uscita, trailer, cast

Hocus Pocus 2 sarà disponibile in streaming esclusivamente su Disney+ a partire dal 30 settembre 2022.

È difficile immaginare un clima più fresco con foglie croccanti sotto i piedi e le sorelle Sanderson che si fanno strada in centro (Salem) mentre l’estate è appena iniziata, ma per coloro che hanno Halloween nei loro cuori, il 30 settembre non può arrivare abbastanza presto.

C’è un trailer per Hocus Pocus 2?

Sì! Disney ha rilasciato un teaser trailer per Hocus Pocus 2 il 26 giugno 2022. Guardalo qui:

Chi c’è nel cast di Hocus Pocus 2?

Bette Midler (The First Wives Club), Kathy Najimy (Veep) e Sarah Jessica Parker (And Just Like That…) riprenderanno le loro ruoli originali di Winnifred, Mary e Sarah Sanderson, rispettivamente. Inoltre, di ritorno dal cast originale sarà Doug Jones (The Shape of Water) nei panni dell’ex fidanzato zombificato di Winnifred, Billy Butcherson.

Whitney Peak, che interpreta il personaggio principale Becca, è stata anche in programmi televisivi come Home Before Dark e The Chilling Adventures of Sabrina, quindi non è estranea a scenari spettrali. La migliore amica di Becca, Izzy, sarà interpretata da Belissa Escobedo, una veterana di American Horror Stories, e la loro amica Cassie sarà interpretata da Lillia Buckingham, meglio conosciuta per il suo ruolo in Crown Lake.

Anche gli ex alunni di Veep Sam Richardson e Tony Hale si uniranno al cast, con Richardson che interpreterà Gilbert, il proprietario di “The Olde Salem Magic Shoppe”, e Hale nei panni di Jefry Traske, il sindaco di Salem.