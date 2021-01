Home Staging fai da te: consigli pratici per rendere la vostra casa appetibile agli acquirenti

L’home staging fai da te potrebbe essere una soluzione se non hai sufficiente denaro per affidarti ad un professionista del settore. Per home staging si intende la figura lavorativa che si occupa di studiare e perfezionare la logistica di un immobile decorandolo per renderlo appetibile agli acquirenti.

Home Staging fai da te: In quanto tempo il giudizio di un potenziale acquirente viene elaborato?

“Solitamente quando una persona visita una casa con l’idea di acquistarla o affittarla bastano novanta secondi per realizzare se l’immobile è adatto e vale il prezzo di mercato” a dirlo è Tatiana Ghiesellini, titolare dell’agenzia immobiliare Casafin specializzata nella compravendita di immobili e del servizio di home staging a Modena. Spesso questa regola non scritta è dettata dall’estetica che decreterà se l’affare andrà a buon fine. Dunque, è molto importante non sottovalutare l’insieme dei mobili che regalano alla casa un carattere piuttosto che un altro.

Le regole di base sono quelle di neutralizzare e spersonalizzare gli ambienti, rendere l’ambiente il più possibile funzionale e luminoso. Il tutto è finalizzato alla buona riuscita delle foto da caricare nelle inserzioni online del tuo appartamento ma anche alla buona presentazione della casa al momento della visita degli acquirenti.

Nel primo step dedicato alle fotografie, dopo aver scattato le immagini dalle angolazioni migliori, potrai anche ricorrere a modifiche (moderate) per migliorarne i colori e le luci. Consigliabile è l’utilizzo di una buona fotocamera in modo da restituire un’immagine che valorizzi gli spazi.

Vi sono però delle regole che stipulano l’organizzazione estetica di un appartamento prima di fotografarlo per renderlo molto appetibile al pubblico. Nel paragrafo successivo le analizzeremo nel dettaglio.

Sette regole fondamentali per ristudiare il tuo appartamento e prepararlo alla vendita con l’home staging fai da te

L’home staging fai da te segue sette regole fondamentali e basilari che puoi tranquillamente replicare nella tua casa.

La prima riguarda le colorazioni delle pareti che vanno neutralizzate con grigi o bianchi non solo per essere colori che più frequentemente aggradano l’occhio di tutti ma anche per amplificare otticamente gli spazi e renderli più luminosi.

A questo punto dopo aver dipinto le pareti con palette nude devi concedere alla casa un tocco di colore tramite gli arredi in modo da creare un effetto “wow”. Non esagerare nemmeno qui, cerca di armonizzare i colori, ma osa nel definire il carattere che vuoi conferire all’appartamento.

Decora le pareti con i quadri studiandone bene la logistica. Evita di appendere troppe stampe piccole vicine creando una accozzaglia sgradevole all’occhio. Non distanziarli eccessivamente ma crea gruppi di quadri che si armonizzano se appesi vicini e presta molta attenzione all’altezza in cui vuoi dislocarli, anche questa deve essere dosata.

Aggiungi qualche lampada per illuminare maggiormente gli spazi ombrosi. La luce è una delle caratteristiche più apprezzate dagli acquirenti.

Pulisci a fondo l’ambiente. Un alloggio pulito genera nella mente di chi sta valutando di comprarlo una sensazione di comfort e pace, che potrebbe farvi concludere l’affare.

Depersonalizzalo dai complementi come fotografie e oggetti personali. Una persona che potrebbe ipoteticamente comprare l’immobile vuole potersi immaginare la sua storia all’interno di quella casa e l’assenza di questi tuoi oggetti potrebbe permetterne il processo.

Infine, è consigliato il declattering ovvero l’eliminazione degli oggetti usurati o superflui che non contribuiscono al miglioramento dell’estetica.