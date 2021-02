I 5 segreti di bellezza di Jennifer Lopez

I 50 sono i nuovi 40, così come i 40 sono i nuovi 30. Ormai l’età davvero non conta più, è solo un dato anagrafico sulla carta di identità. Con un pò di impegno, diversi esempi di uomini e donne, dimostrano che ci si può mantenere belli e giovani anche da adulti. Nei prossimi paragrafi vedremo quali sono i 5 segreti di bellezza dell’intramontabile Jennifer Lopez.

Chi è Jennifer Lopez: età e curiosità

Oggi Jennifer Lopez ha 51 anni ma ne dimostra 10 in meno. Sarà il nuovo amore Alex Rodriguez, sarà la dieta condotta dalla cantante o l’intensa attività sportiva, fatto sta che Jennifer ancora oggi fa invidia alle 20enni più in forma. Jennifer Lopez, la ragazzina cresciuta nel Bronx, ha alle spalle 3 ex mariti, due figli, un patrimonio di oltre 400 milioni, 80 milioni di dischi, 10 album all’attivo e oltre 30 pellicole. E’ una delle star più influenti e invidiate al mondo, nota per il suo lato B, ancora oggi in splendida forma. Vediamo quali sono i suoi segreti.

Alimentazione di Jennifer Lopez

La Star internazionale Jennifer Lopez segue un’alimentazione sana e bilanciata, contenente tutti i macro-nutrienti necessari. Tra gli alimenti favoriti dall’artista ci sono sicuramente molta frutta e verdura sempre fresca, che contribuiscono alla luminosità e alla perfezione della sua pelle.

Jennifer Lopez: fumo e alcool

In merito al fumo e all’alcool, il fidanzato di Jennifer Lopez ha dichiarato in un’intervista a Vogue: “Segue davvero i grandi fondamenti, come riposarsi, dalle 8 alle 10 ore. Non beve, non fuma. Vive una vita molto clean“.

Jennifer Lopez: bellezza come stato d’animo

Uno dei segreti più importanti della bellezza di Jennifer Lopez, è la concezione che l’artista ha della bellezza stessa. In un’intervista a InStyle ha dichiarato: “Sicuramente penso che la bellezza venga dall’interno: devi mantenere mente, anima, corpo e spirito in sintonia. Medito molto e quando sei felice e senti gioia e amore, irradi bellezza”. “Sono giovane e senza tempo. Me lo dico ogni giorno, alcune volte al giorno. Sembra un cliché, ma non lo è: l’età è tutta nella tua mente. Guarda Jane Fonda. Devo dire che ho dei buoni geni. Mia madre e mia nonna avevano una pelle meravigliosa, quindi ne sono stata benedetto. Sono fortunata”.

I segreti sul trucco

La cantante ha ammesso di essere costretta a truccarsi molto per lavoro, di conseguenza nel tempo libero evita ogni tipo di make-up, per mantenere così luminosa la pelle. Inoltre tra i suoi segreti c’è una costante idratazione e una pulizia approfondita del viso soprattutto dopo aver sudato. Jennifer Lopez ha dichiarato di utilizzare acido glicolico per proteggere la pelle e mantenerla luminosa. Inoltre di giorno tende sempre a proteggere la pelle con creme apposite. Queste le sue parole: “Mi lavo sempre la faccia dopo un allenamento. Questo mi aiuta a mantenere i pori puliti e la pelle sana. Non vado mai a letto senza togliermi il trucco e uso creme notturne per mantenere la pelle idratata. Per quanto riguarda il giorno, l’SPF è la chiave. Devi proteggere la pelle”.

Allenamento costante

In merito all’allenamento fisico, questo è sicuramente una delle chiavi della sua bellezza. Sappiamo che Jennifer Lopez ama ballare. Inoltre si allena almeno 5 volte alla settimana ed è seguita da due personal trainer come si può vedere dalle storie pubblicate su instagram. I personal sono: David Kirsch a New York e Tracy Anderson a Los Angeles, entrambi decisamente in voga tra le star.