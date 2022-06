Idee per realizzare la braciata perfetta a casa tua

Le braciate sono un evento che mette tutti di buon umore. Il motivo è semplice: tanti pranzetti succulenti, un ambiente informale in cui divertirsi, raccontarsi e allontanarsi dalla frenesia della quotidianità.

Ci sono persone che in queste giornate si divertono meno di altre, perché molto impegnate a realizzare quello che tutti andranno a mangiare: le persone deputate alla gestione del barbecue. Il divertimento poi può calare ulteriormente se si commette qualche errore e si rischia di rovinare tanti piatti succulenti per l’eccessiva cottura, la scelta del materiale infiammabile sbagliato ecc.

Lo scopo di questo articolo è fare in modo che questo non accada: scoprirai, attraverso suggerimenti, trucchetti e informazioni, come realizzare la braciata perfetta per deliziare i tuoi ospiti e rendere questa e tante altre giornate indimenticabile per te e per i tuoi cari!

La scelta del barbecue

Potrà sembrarti una banalità, ma acquistare un barbecue scarsamente performante può significativamente compromettere il risultato finale. Acquistare un prodotto resistente, realizzato con i migliori materiali disponibili e studiato per fornire la miglior performance possibile è il primo fondamentale step da prendere in considerazione per realizzare la braciata perfetta. Se non hai ancora acquistato il tuo barbecue, prova a dare uno sguardo ai prodotti weber: un brand specializzato nella produzione di barbecue che renderà la scelta di questo strumento da cucina per esterni molto più semplice del previsto!

Accendi la brace per tempo

Il momento dell’accensione della brace è davvero uno degli elementi decisivi per la riuscita della tua performance culinaria. Accendi la griglia un po’ di tempo prima rispetto al momento in cui dovrai procedere con la cottura, in modo tale da far espellere al carbone le tossine prodotte dalla combustione e per far evaporare eventuali combustibili liquidi tu abbia potuto utilizzare per l’accensione della brace. Assicurati anche di avere a portata di mano a partire da questo momento tutti gli utensili e strumenti che utilizzerai per maneggiare gli alimenti da cuocere in fase, per l’appunto, di cottura.

Distingui tra barbecue e brace

Potrebbero sembrare due sinonimi, ma chi è appassionato di barbecue sa molto bene che questi due termini indicano due differenti metodi di cottura, che si devono conoscere e applicare sapientemente per ottenere il giusto risultato per ogni ingrediente.

Per grigliata si intende la cottura di piccole sezioni di cibo cotte in poco tempo ad altissime temperature, che conferiscono agli alimenti un’affumicatura e un punto di cottura unici.

Il barbecue, invece, prevede una cottura a temperature minime per un periodo di tempo medio-lungo: gli alimenti, utilizzando questo metodo, assumeranno un punto di cottura elevato all’esterno e molto basso all’interno. Senza conoscere queste due differenze è praticamente impossibile utilizzare griglie, barbecue e qualsiasi strumento di cottura per esterni con un minimo di consapevolezza sul risultato finale che ci si può aspettare.

Prepara gli alimenti per tempo

È fondamentale, per massimizzare la resa degli alimenti da cuocere, che questi siano a temperatura ambiente, non siano stati rimossi da frigoriferi/freezer da poco tempo e che non possano generare un’alterazione degli alimenti dovuta a uno stato dell’alimento non equivalente a quello naturale, come il congelamento

Mantieni delle zone di sicurezza

Per la buona riuscita della tua grigliata, è fondamentale lasciare libera una sezione del barbecue che stai utilizzando; in questo modo, in caso di alterazioni improvvise della fiamma che sempre possono capitare, non rischierai di non riuscire a salvare gli alimenti dalle fiamme e avrai lo spazio di manovra necessario per gestire il fuoco e continuare a cucinare in tranquillità.

Non organizzare la tua prima grigliata per tante persone

Potrà sembrarti scontato o troppo prudente, ma è una dura verità: grigliare non è una cosa semplice e richiede un grande livello di manualità, conoscenza degli strumenti che devi adoperare e la “reazione” di ciascun elemento al fuoco. Quindi, se vuoi essere sicuro di non avere troppi problemi durante il tuo esordio come “Signore delle Grigliate” assicurati di avere un’esperienza almeno minima di cottura mediante l’utilizzo di questi strumenti.

A prescindere dalla grigliata che organizzerai, viversi questi momenti con leggerezza, spensieratezza e allegria è il modo ideale per evitare di concentrarsi sulle performance anche in uno di quei momenti che dovrebbero semplicemente essere distensivi e preparare te e i tuoi invitati alle sfide e fatiche della vita quotidiana.