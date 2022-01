Idee regalo memorabili: oggetti strani

Questo articolo è dedicato a tutti coloro che, quando hanno regali da fare, vogliono trovare idee originali e individuare un regalo che resta nel tempo. In occasione di un compleanno, o alle porte del Natale, tutti vanno a caccia di regali originali, vagando per negozi e centri commericiali; oggi diventa più facile potendo restare a casa e cercando regali online.

Per questo motivo, andremo ora fare una carrellata di cinque tra le idee originali per regali particolari, al punto che proprio a vedersi sembrano surreali; il tutto con la collaborazione di un sito del settore delle idee regalo (miglioriideeregalo.it).

1. L’apribottiglie zip

Il primo che andiamo ad affrontare della categoria delle idee regalo originali è un’autentica novità: l’apribottiglie zip. Questo oggetto, è un classico apribottiglie, ma a guardarlo bene la forma è proprio a zip, le chiusure lampo che si trovano nelle classiche felpe. Veramente bello e particolare, una delle idee regalo per lui. È possibile vederne alcune foto ricercando sui motori di ricerca il nome ed è acquistabile tranquillamente online ad un prezzo di 15,00 euro.

2. Sottopentola “sportivo”

Molte sono le idee regalo memorabili che si potrebbero fare, ma la sottopentola a forma di racchetta da tennis tavolo è davvero esuberante: il suo color viola e la forma di una vera e propria racchetta regala quel tocco in più di allegria e originalità al prezzo di 16,00 euro. Rientra nella categoria regali utili.

3. Idee regalo: porta ingredienti

Il terzo oggetto di natura strana tra tutte le idee regalo che andiamo ad incontrare è quello riguardante i porta ingredienti a container; di oggetti strani ne abbiamo visti, ma questo è proprio incredibile e per chi lo acquisterà la garanzia è che sale, zucchero e caffè avranno un posto molto fresco ed asciutto al prezzo di 20,00 euro. Utile e di stile, è anche un regalo per te perfetto.

4. Luce notturna

Uno degli articoli regalo più apprezzato dai bamibini è quello della luce notturna con proiezione raffigurante un pallone da calcio su un campo verde, e per i più sportivi sarà un colpo in canna con il prezzo di 15,00 euro. Un regalo originale per stupire i più iccoli, uscendo dalle solite idee.

5. La moka con lo zucchero

Chiudiamo questa carrellata riguardante regali speciali da proporre con la moka che porta non solo il caffè, ma anche lo zucchero: una doppia funzione davvero innovativa che funziona sia da caffettiera che da zuccheriera.

Idee regalo e confezioni perfette

Per finire, i nostri esperti ci tengono a sottolineare anche un altro aspetto: quando dobbiamo regalare qualcosa a qualcuno, infatti, è bene tener presente che il regalo, per quanto sia importante, può venire notevolmente sminuita se non presentata adeguatamente. Per questo motivo bisogna ricordare che al pacchetto andrebbe dedicata la stessa attenzione che si presta alla scelta del regalo. Prova a fare una ricerca online e vedere immagini di regali ben confezionati, così da prendere spunto.

Se è vero che una idea regalo vincente sarà apprezzata sempre, è anche vero che la prima impressione è quella che conta, quindi non scoraggiatevi e al prossimo regalo, oltre a regalare un’oggetto originale, rendete l’esperienza memorabile confezionando un pacchetto in grado di lasciare il festeggiato a bocca aperta!