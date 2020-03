Il coronavirus manda KO anche il box office degli Stati Uniti

Per quanto riguarda il mondo del cinema è senz’altro uno dei weekend più brutti degli ultimi 20 anni. L’emergenza Covid19 contagia il box office nordamericano facendo registrare un crollo a tutti gli effetti. Le vendite al botteghino dei biglietti hanno infatti generato appena 55,3 milioni di dollari tra venerdì e domenica, con soltanto “Onward’ della Disney oltre la soglia dei dieci milioni di dollari incassati.

L’ultima volta che gli incassi al cinema erano stati cosi bassi era stato in un fine settimana del 2000 – circa 54,5 milioni incassati -. La crisi dei biglietti è legata alle decisioni severe che hanno deciso di adottare le grandi catene di ridurre gli afflussi alle sale del 50% nello sforzo di mantenere la distanza di sicurezza tra gli spettatori.

Altri cinema addirittura per non rischiare hanno deciso di chiudere del tutto. Si parte Pennsylvania fino ad arrivare al New Jersey. A New York sono stati chiusi cinema come Metrograph, Alamo Drafthouse, BAM, la Film Society del Lincoln Center, Nitehawk Cinema, IFC Center e lo storico Film Forum.

