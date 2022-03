Il delegante chi è? Definizione, firma, significato

In molti ambiti, e in particolar modo in quello lavorativo, può succedere di incorrere nella dicitura “delegante“, una figura che potrebbe non essere del tutto chiara a molte persone. Essendo però un termine molto utilizzato e importante, occorre conoscerne con attenzione il significato e comprendere cosa compete proprio alla figura del delegante. Vediamo dunque di fare maggiore chiarezza e risolvere ogni dubbio in merito.

Definizione di delegante

Una figura definita delegante, è una persona che conferisce una delega, ovvero affida a qualcun altro la responsabilità di fare qualcosa per proprio conto. Può succedere infatti che per vari motivi non sia possibile fare una determinata azione, e che sia necessario mandare al nostro posto un’altra persona di fiducia.

Se in alcuni casi basta la semplice parola, in altri casi più delicati, come ad esempio il ritiro di un documento importante o un referto medico privato, affinché un’altra persona possa compiere un’azione o un’attività per conto nostro occorre una delega.

Una delega è dunque un documento scritto e firmato proprio dal delegante, in questo caso noi, che dà l’autorizzazione a quella persona di compiere una determinata azione al nostro posto.

Perché è necessaria una delega?

La figura del delegante e la conseguente delega che viene scritta, non è altro che una forma di protezione per evitare che chiunque possa venire in possesso ad esempio di documenti privati senza la dovuta autorizzazione. Se infatti non esistesse il sistema di delegazione chiunque potrebbe richiedere di visionare o ritirare qualcosa che in realtà dovrebbe rimanere privato e, soprattutto, lo potrebbe fare a proprio piacimento anche senza l’autorizzazione del vero proprietario di tale documentazione.

Attraverso una delega, compilata correttamente in tutte le sue parti, la persona che dovrà consegnare la documentazione o permettere al delegato di visionarla, avrà la certezza che quest’ultimo sia stato legittimamente autorizzato a visionare o ritirare la documentazione o fare appunto l’attività per la quale è stato delegato.

Si tratta quindi di un documento importante che può essere richiesto in svariate occasioni.

Compilazione delega e firma del delegante

Scrivere una delega non è difficile e sul web è possibile trovare dei documenti fac-simile che possono facilitare ancor di più la compilazione. Ma, ad ogni modo, tale documento deve necessariamente essere composto da una prima parte con i dati del delegante (nome, cognome, data e luogo di nascita, via di residenza, CAP, città e provincia). Poi la successiva dicitura DELEGA e una seconda parte con tutti i dati del delegato, gli stessi richiesti per il delegante.

Va poi indicato specificatamente il tipo di operazione per la quale si delega il soggetto, e infine è fondamentale che il documento venga firmato dal delegante e dal delegato. La firma del delegante è requisito essenziale perché tale documento abbia validità. Unitamente alla delega, è importante che il delegato abbia con sé una fotocopia fronte e retro del documento d’identità del delegante nel caso l’azione avvenga di persona, oppure che tale fotocopia venga allegata alla delega nel caso quest’ultima debba essere inviata per posta o posta elettronica.