Il reddito di cittadinanza è in ritardo: uomo straniero distrugge l’ufficio postale

Un fatto davvero incredibile quello che vi stiamo per raccontare in questo nuovo articolo. Ha letteralmente scatenato la propria rabbia contro la vetrata, le varie strumentazioni elettroniche presenti e gli arredi delle Poste situate a Piove di Sacco, provincia di Padova, quando gli è stato detto dall’impiegata di turno che il denaro del reddito di cittadinanza non era ancora arrivato e che avrebbe dovuto attendere ancora un paio di giorni per poter ritirare il tutto.

Un uomo di origini marocchine 39enne, senza fissa dimora, già conosciuto dalla Polizia, ha provocato il caos più totale nelle Poste di via Zabarella, sotto gli occhi terrorizzati di tantissime persone presenti.

Sul luogo sono intervenuti tempestivamente i carabinieri che hanno identificato lo straniero. L’uomo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento. Pesanti i danni che ha subito l’ufficio postale.

