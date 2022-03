Intel investirà 36 miliardi di dollari nella produzione e nella ricerca di processori in Europa

Intel ha annunciato un piano di investimenti completo in Europa, che include due fabbriche di mega processori in Germania e un raddoppio della capacità produttiva in Irlanda. La società investirà in ricerca in Francia e Spagna ed è in trattativa con l’Italia per un investimento di quasi 5 miliardi di dollari. Il piano prevede anche investimenti in Polonia.

Stand Intel al Mobile World CongressFoto: notizie importanti

Il piano vale 36 miliardi di dollari e durerà diversi anni. I due impianti a microprocessore saranno costruiti a Magdeburgo, in Germania, i lavori inizieranno a metà del 2023 e la produzione inizierà nel 2027. Gli investimenti per la Germania ammonteranno a 18 miliardi di dollari e creeranno 3.000 posti di lavoro.

La società investirà 13 miliardi di dollari nel raddoppio della capacità produttiva nello stabilimento di Leixlip in Irlanda, con l’intenzione di costruire lì processori di fascia alta.

In Francia, Intel vuole aprire un centro di ricerca vicino a Parigi, sul Plateau de Saclay, e in Spagna aprirà un laboratorio con il Barcelona Supercomputing Center. La società statunitense amplierà anche il suo centro di ricerca a Danzica, in Polonia.

Intel ha 10.000 dipendenti in Europa e verranno creati 1.000 posti di lavoro presso il centro di ricerca e sviluppo in Francia.

La società è anche in trattative con le autorità italiane per un possibile investimento di 4,9 miliardi di dollari che potrebbe creare 1.500 posti di lavoro.

Il piano di investimenti a lungo termine di Intel in Europa potrebbe ammontare a 87,5 miliardi di dollari, compreso il centro di ricerca e sviluppo in Francia, oltre a unità in Irlanda, Italia, Polonia e Spagna.

Le vendite di semiconduttori per la prima volta al mondo hanno superato i 500 miliardi di dollari l’anno scorso e si stima che supereranno i 1 trilione di dollari all’anno in meno di un decennio.

L’Europa ha bisogno di investimenti in quest’area, poiché il 75% della produzione mondiale di processori avviene nell’Asia orientale, mentre il 90% della produzione dei chip più avanzati è realizzato a Taiwan.

Fonti: Washington Post, Wall Street Journal