Isabella di uomini e donne, chi è? Prima e dopo, malattia, era un uomo

Negli ultimi mesi il noto show “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi ha una nuova protagonista nella sezione over, ovvero Isabella Ricci, imprenditrice romana nata nel 1959. Isabella Ricci, fino alla sua prima comparsa al format televisivo di Canale 5, conduceva una vita molto riservata; proprio per questo motivo poco si conosce della sua vita privata se non il suo amore per gli animali. Proprio l’amore per gli animali ha condotto la Ricci ad aprire un’attività relativa a questo mondo. Isabella, insieme ad alcune amiche, ha dato i natali alla società “Pet village” nel 2000, attività molto redditizia che ad oggi vanta sedi in diverse città italiane e che, al momento, conta circa 50 dipendenti. Come annunciato dalla stessa concorrente di Uomini e Donne, la società punta ad ampliarsi anche al di fuori dell’Italia, restando però sempre nei confini europei.

L’amore per gli amici pelosi è quindi una delle poche cose che si conoscono della vita privata di Isabella, una vita condotta senza lasciare tracce sui social. Isabella di Uomini e Donne ha infatti aperto il suo primo profilo social, su Instagram, soltanto nel luglio del 2021. La scelta di aprire un canale social è stata molto criticata da un’avversaria d’eccezione del programma della De Filippi, Gemma. Tra le due, nonostante un buon approccio iniziale, si è creato un rapporto di conflitto, in particolar modo dovuto alla figura di Biagio di Maro che in precedenza frequentava la longeva partecipante Gemma e successivamente la stessa Isabella.

Isabella di Uomini e Donne, gli anni della malattia

Durante un’intervista per il magazine dedicato all’omonima trasmissione “Uomini e Donne”, Isabella Ricci ha svelato di aver combattuto una dura battaglia personale e che tutt’oggi ne vive le conseguenze; infatti ha dovuto affrontare un periodo buio a causa di un tumore ed alle conseguenti chemioterapie. La chemioterapia, aggiunta alla radioterapia e ad un forte dosaggio di antibiotici, hanno danneggiato l’udito della Ricci che dichiarato infatti di avere problemi in tal senso e che spesso è costretta a leggere il labiale perché le difficoltà maggiori per il suo udito, sono legate all’ascolto dei toni bassi.

La donna non ha svelato ulteriori particolari sulla sua malattia e quindi è impossibile determinare quando questa sia avvenuta; ciò che però possiamo delineare è invece la data del suo matrimonio. La dama di Uomini e Donne, che oggi vive a Ravenna dopo essere nata nella capitale, è stata sposata per 15 anni e si è separata quando di anni ne aveva 45, ben 17 anni fa. I matrimonio è dunque iniziato nel 1989 e terminato nel 2004; la coppia non ha mai avuto figli.

Le critiche

Sui social rimbalza sempre più spesso l’ipotesi di un passato nascosto di Isabella di Uomini e Donne. Secondo alcuni haters la dama di Canale 5 sarebbe stata, in passato, un uomo. Le dichiarazioni degli haters sono però risultate infondate in quanto sono presenti sul web delle foto che la ritraggono da giovane. Inoltre Isabella di Uomini e Donne è stata una professionista, giocando in Serie A, del basket femminile. Le critiche sono dunque risultate false.