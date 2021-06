“Itinerario di Bellezza”, appuntamento a Pesaro il 25 giugno

Il direttore generale di Confcommercio Marche Nord, il Cav. Uff. Amerigo Varotti, ha annunciato la conferenza stampa di presentazione del progetto “Itinerario di Bellezza 2021”. Il progetto di valorizzazione del territorio pesarese si rinnova e trova l’accordo, anche quest’anno, con l’amministrazione del Comune di Pesaro Urbino. L’incontro di presentazione avrà luogo il giorno 25 giugno p.v. alle ore 11:00 presso Villa Miralfiore a Pesaro. Per l’occasione saranno presenti Autorità locali e regionali, nonché gli amministratori dei tredici comuni che quest’anno hanno preso parte all’iniziativa. Per confermare la propria presenza è possibile telefonare al numero 0721698205 o inviare un’e-mail all’indirizzo segreteria@ascompesaro.it. Dopo la presentazione del progetto seguirà un aperitivo.

Itinerario di Bellezza 2021, il progetto

Il progetto prenderà il via anche quest’anno grazie all’accordo tra Confcommercio Marche Nord e tredici comuni del pesarese. A partecipare all’iniziativa saranno Cagli, Colli al Metauro, Fano, Fossombrone, Gradara, Gabicce Mare, Mondavio Pergola, Pesaro, Sassocorvaro Auditore, Tavullia, Terre Roveresche, Urbino.

Questo territorio offre da sempre un paesaggio ricco di tradizione storica e culturale, oltre ad ospitare un patrimonio artistico davvero sorprendente. In particolare dopo l’anno appena trascorso, dove la pandemia ha messo in ginocchio il sistema turistico nazionale, dare nuova vita ai luoghi che da sempre fanno parte della tradizione acquista un’importanza ancora maggiore. Da qui l’idea, che ormai ha luogo da alcuni anni, di creare una guida che dia la possibilità di accedere ad informazioni sui principali luoghi d’interesse del panorama pesarese. Questi comprendono luoghi storici, patrimoni archeologici, musei e borghi antichi che meritano una rivalutazione dato il loro interesse culturale e sociale.

La presenza della televisione

Quest’anno nello specifico, grazie alla presenza delle telecamere dell’emittente televisiva La7, il territorio della provincia di Pesaro Urbino acquisisce una rilevanza mediatica ancora maggiore. Il programma “Bell’Italia In Viaggio”, infatti, ha da poco terminato le riprese nei comuni di Fossombrone e Pergola. Le immagini andranno in onda nella puntata del 18 luglio alle ore 18:30. Sarà questa l’occasione per mettere in evidenza alcuni dei luoghi simbolo di questi territori. La narrazione si concentrerà sul Museo di Pergola, con particolare attenzione alla storia dei Bronzi dorati, e sul parco archeologico Forum Semproni, nel comune di Fossombrone. Presenti per l’occasione il direttore del parco, l’archeologo Oscar Mei, e lo stesso direttore Amerigo Varotti, il cui contributo nella narrazione della storia del museo di Pergola e dei suoi bronzi dorati è stato prezioso.

L’iniziativa “Itinerario di Bellezza” si aggiunge alle molteplici operazione atte a dare nuova linfa a un territorio che, in particolare durante la situazione difficile che tutto il paese ha vissuto ultimamente, ha davvero molto da offrire sia dal punto di vista archeologico-storico che da quello paesaggistico e più legato alle tradizioni. Anche lo sviluppo di una nuova App per smartphone, dal nome proprio di “Itinerario della Bellezza” si aggiunge a tutte le iniziative che da tempo cercano di far risaltare la bellezza di tali luoghi e che continueranno a susseguirsi nei prossimi mesi.

L’importante tradizione di questi luoghi è quindi destinata a rimanere in vita grazie allo sviluppo di percorsi di viaggio sempre più approfonditi.