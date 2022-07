John Buultjens, chi è? Moglie, genitori, storia

John Buultjens è il protagonista del film The Raid: storia di un campione, andato in onda ieri sera, 24 luglio 2022, sulla rete ammiraglia di Mediaset, Canale 5. Il film è ispirato ad una storia realmente accaduta, la storia di John Buulntjens, un ragazzo che durante la sua infanzia ha conosciuto, insieme ai suoi fratelli e sua madre, la violenza domestica ad opera di un padre.

Chi è davvero John Buultjens

Come vi abbiamo detto poco fa, John è il protagonista del film The Ride, in realtà il film è tratto da una storia vera, la storia che coinvolge il giovane John e la sua famiglia.

John Buultjens è nato a Glasgow nel 1972 e i fatti narrati nel film che racconta le vicende della sua vita, corrispondono alla realtà nuda e cruda. Tutto ciò che il ragazzo ha vissuto nei primissimi anni della sua vita è raccontato in maniera minuziosa e davvero commovente. La sua è la storia di una famiglia composta da 6 persone, lui, suo fratello, le due sue sorelle, La sua mamma e il suo papà. La storia di una famiglia che subisce violenza ad opera del padre che, a causa dell’alcool, non si esime dal picchiare violentemente la moglie. John All’età di 7 anni decide di porre fine a queste escalation sempre più frequente di violenze, tentando di uccidere suo padre.

La storia di John

La cronaca dell’epoca racconta, infatti, che è una sera il piccolo John afferra un coltello pronto a scagliarsi contro suo padre e a porre fine alla sua esistenza. Irisultato però non è stato quello che Johnny si aspettava. Per quanto si potesse ritenere un bambino coraggioso, messo di fronte ad un altro essere umano, il bambino rimane inerme e il padre una volta capito quali fossero le sue intenzioni, non si risparmia dargli una vera e propria lezione che porterà il bambino allo sfinimento.

Se il destino riservato ai fratelli è stato quello del carcere, lui riesce a salvarsi, grazie all’intervento di sua madre. Dopo questo episodio Il bambino viene consegnato dalla donna ai servizi sociali, in modo da metterlo al sicuro all’interno di un orfanotrofio. Il bambino dopo qualche tempo viene adottato da una famiglia mista. Il padre adottivo è un signore di colore è il piccolo John farà fatica a togliersi dalla mente il suo vero padre, Restando così ostile al nuovo papà per parecchio tempo.

I genitori però non si arrendono e decidono di intraprendere la strada dell’amore per convincere il figlio adottivo che non in tutte le famiglie la violenza sia un fatto normale. Il bambino, appassionato di ciclismo, viene spronato dal padre a praticare questo sport e John diventa un vero e proprio campione della bici. E anche quello il momento in cui capisce che i suoi genitori adottivi e, in particolare suo padre, sono persone totalmente diverse da Thomas, il suo padre naturale, da quel momento in poi John sarà circondato dall’amore dei genitori e, soprattutto, da quello di un padre che gli vuole bene e lo protegge.

John oggi

Il piccolo John Oggi è un uomo di più di di 50 anni che ha trovato lavoro e che vive a San Diego negli USA. A San Diego ha anche una nuova famiglia, la sua famiglia. È sposato e dalla moglie ha avuto una figlia che si chiama McKenzie Mae ed è anche Ambasciatore di Adoption UK.