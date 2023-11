Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, la loro casa riflette lusso ed eleganza

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, una delle coppie più amate nate nel contesto del Grande Fratello, vivono oggi in una residenza da sogno che ha attirato l’attenzione di molti. Dopo essersi conosciuti durante la quarta edizione del reality, la loro relazione ha superato le aspettative, e oggi, dopo 19 anni insieme, la coppia è più forte che mai, con due figli ad arricchire la loro vita: Matilda e Tancredi.

La loro casa, spesso mostrata attraverso i profili Instagram di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, è una dimora straordinaria che riflette il gusto sofisticato della coppia. La residenza presenta un elegante parquet di legno scuro che si estende attraverso diversi mobili, creando un’atmosfera di lusso e calore. La padrona di casa ha condiviso immagini di varie stanze, rivelando particolari intriganti, come un bagno ultra moderno dominato dai toni scuri e una camera da letto che è un tripudio di colori caldi, dal bianco al legno chiaro al tortora.

La casa di Katia e Ascanio

Un dettaglio sorprendente emerso dalle foto è la presenza di una palestra nella loro camera da letto, testimonianza della passione condivisa di Katia e Ascanio per il fitness. I loro corpi tonici sono il risultato di una dedizione evidente a uno stile di vita sano.

Nella zona giorno, la cucina si distingue per un’isola centrale imponente e un open space che riflette uno stile ultramoderno e giovanile. Le pareti e i mobili dai colori chiari creano un ambiente luminoso e accogliente, mentre un divano ampio di colore bianco e una libreria in legno chiaro aggiungono tocchi di comfort alla residenza. In un’immagine di Ascanio, la cucina si apre su un tavolo in legno pregiato, sottolineato da due enormi finestre che permettono all’ambiente di essere pervaso dalla luce naturale.

La casa di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, con il suo design impeccabile e dettagli curati, è davvero una dimora magnifica che riflette lo stile di vita attivo e armonioso della coppia. Le immagini condivise sui social media offrono uno sguardo intimo all’interno di questa residenza da sogno, suscitando l’ammirazione di chi segue la loro storia.