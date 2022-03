La Bulgaria potrebbe chiedere un’esenzione da eventuali sanzioni dell’UE sulle importazioni di gas e petrolio dalla Russia

Il primo ministro Kiril Petkov ha dichiarato lunedì che la Bulgaria sostiene le sanzioni contro la Russia come mezzo per fermare l’invasione dell’Ucraina, ma probabilmente vorrà un’esenzione dal divieto di importazione di gas naturale e petrolio se tale proposta verrà presentata, riferisce Reuters.

Kiril PetkovFoto: Georgi Paleykov / NurPhoto / Editoriale Shutterstock / Profimedia

La Bulgaria dipende quasi completamente dall’approvvigionamento di gas di Gazprom e la sua unica raffineria di petrolio, di proprietà della russa LUKOIL, fornisce oltre il 60% del carburante del paese, secondo Reuters.

“La Bulgaria sosterrebbe ogni tipo di misura perché siamo davvero contrari alla guerra, ma per questi due (petrolio e gas) potremmo chiedere un’esenzione… Non abbiamo alternative in questo momento, siamo troppo dipendenti”, ha detto il premier ha detto Petkov. .

“Sosteniamo pienamente il popolo ucraino, abbiamo sostenuto il primo pacchetto di sanzioni, siamo anche aperti ad altre sanzioni; solo queste due sanzioni sarebbero molto difficili da adottare per noi come economia e come Paese”, ha affermato.

Il suo governo comincerà anche ad acquistare 1,5 milioni di tonnellate di grano per rafforzare l’approvvigionamento alimentare fino al raccolto del prossimo anno ed evitare i rischi che potrebbero derivare da un possibile incidente alle centrali nucleari. dall’Ucraina.

La Bulgaria, che l’anno scorso ha prodotto più di sette milioni di tonnellate di grano, non ha in programma di vietare le esportazioni di grano, ha affermato Petkov, aggiungendo che lo stato rafforzerà anche le sue riserve di mais e semi di girasole.

Il primo ministro Kiril Petkov ha anche affermato che la Bulgaria sta attualmente mantenendo l’obiettivo di entrare nella zona euro nel gennaio 2024. Ha affermato che l’inflazione in Bulgaria sarebbe simile a quella dei paesi della zona euro.