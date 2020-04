Le normative di ADM per garantire il gioco sicuro

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è l’istituzione che in Italia si occupa della regolamentazione del gioco d’azzardo, valutando il rispetto dei requisiti per l’ottenimento delle licenze da parte delle società del settore. In particolare si tratta delle licenze AAMS, autorizzazioni rilasciate alle aziende che ottemperano ai criteri stabiliti da ADM.

Nel corso degli anni sono state introdotte delle novità importanti, delle innovazioni tecniche legate allo sviluppo delle nuove piattaforme digitali dei casinò online. Questi siti, infatti, rendono più complesso la protezione dei giocatori, per questo motivo sono stati introdotti degli accorgimenti per limitare comportamenti eccessivi e contrastare il fenomeno della ludopatia.

loading...

L’importanza delle licenze AAMS per il gioco online

Innanzitutto è fondamentale rivolgersi sempre ai casinò online autorizzati, in possesso delle licenze AAMS. Questi operatori assicurano il rispetto delle regole stabilite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tra cui la tutela della privacy degli utenti, la verifica della maggiore età dei clienti, il controllo dei documenti di riconoscimento e altre procedure volte alla salvaguardia dei minori.

Inoltre, con l’evoluzione delle nuove tecnologie, le certificazioni AAMS obbligano i portali di gioco d’azzardo a implementare soluzioni per l’autoesclusione, la configurazione dei limiti temporali di permanenza nei siti e l’impostazione della spesa massima. Al contrario, affidarsi a un gestore sprovvisto di tale licenza non garantisce queste procedure, con il rischio di ritrovarsi nelle mani di una società disonesta o del tutto illegale.

Per questo motivo è indispensabile verificare sempre la presenza delle abilitazioni di ADM, scegliendo il casinò online soltanto tra le migliori piattaforme abilitate. Ad esempio è il caso di società come 888casino, Snai, Lottomatica e Sisal, in grado di assicurare il pieno rispetto delle normative di legge, con un monitoraggio costante da parte delle autorità, soprattutto dopo l’entrata in vigore del Decreto Dignità.

Come le piattaforme di gambling proteggono gli utenti

I casinò online certificati, quindi che hanno ottenuto la licenza AAMS, devono rispettare una serie di requisiti obbligatori. Questi aspetti sono volti alla tutela degli utenti, perciò è fondamentale controllare sempre la presenza di tali autorizzazioni. Ad esempio devono essere svolte delle verifiche sull’identità degli utenti, dall’età al codice fiscale fino al luogo di residenza effettivo del cliente.

Inoltre devono esserci dei procedimenti che rendono impossibile l’iscrizione da parte dei minorenni, per impedire alle persone con meno di 18 anni di registrarsi e accedere all’area di gioco online. Senza un account formale non deve essere possibile partecipare a giochi con vincite in denaro, mentre il servizio va gestito con appositi conti di gioco. Quest’ultimi devono essere protetti da avanzati protocolli di sicurezza informatica, con modalità adeguate per i depositi e i prelievi.

Il casinò certificato è costretto a dedicare una pagina web alle informazioni in merito ai rischi del gioco, rendendo tale risorsa sempre visibile e disponibile. All’interno bisogna spiegare come mantenere una condotta responsabile, con link di approfondimento a contenuti ufficiali e con maggiori dettagli per capire come proteggersi da situazioni di ludopatia o di gioco compulsivo.

Di assoluta importanza è l’opzione per l’autoesclusione, un sistema digitale che deve consentire l’allontanamento dalla piattaforma di gioco in qualsiasi momento. In particolare il casinò deve fornire sia modalità temporanee che indeterminate, in base alla scelta personale di ogni utente. Durante l’attivazione di tali restrizioni deve essere comunque possibile accedere al conto di gioco, per eseguire prelievi e ritirare i soldi presenti sul conto personale aperto presso il casinò online.

A quali controlli sono sottoposti i casinò online?

I casinò autorizzati, quindi in possesso delle licenze AAMS, offrono senza dubbio una sicurezza più elevata agli utenti rispetto agli operatori tradizionali. Innanzitutto queste società devono ottenere le abilitazioni di legge, sottoponendosi a rigidi controlli e a verifiche davvero severe. In questa fase vengono analizzati tantissimi aspetti, dalle caratteristiche tecniche della piattaforma ai dati societari.

I controlli non finiscono con l’ottenimento della licenza, infatti le aziende autorizzate sono soggette a monitoraggi costanti e una verifica approfondita eseguita almeno ogni 12 mesi. Durante tale attività vengono rivisti i componenti hardware e software del casinò online, per sincerarsi che siano adeguati alle indicazioni previste dalle disposizioni normative dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Tra gli accertamenti effettuati da ADM ci sono anche quelli relativi ai montepremi, per constatare se la società segue delle politiche trasparenti e non truffa i clienti. Allo stesso modo vengono certificati i giochi di sorte, per capire se il software utilizzato garantisce una percentuale di ritorno a giocatore in linea con le regole. Queste verifiche sono estremamente importanti, motivo per il quale è essenziale rivolgersi sempre soltanto a casinò online AAMS, ricordandosi in caso di giocare in maniera responsabile.

Commenti

commenti