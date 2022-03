Leonardo DiCaprio dona 10 milioni di dollari alle Forze armate ucraine, la più grande donazione fino ad oggi

Leonardo DiCaprio ha trasferito 10 milioni di dollari al governo ucraino per sostenere gli sforzi militari e umanitari all’interno del Paese, scrive Ukrinform.

Leonardo DicaprioFoto: Immagini Profimedia

DiCaprio, che ha radici ucraine attraverso la nonna materna, ha condannato fermamente l’invasione russa dell’Ucraina, unendosi a un gran numero di altre celebrità in tutto il mondo.

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha lanciato un appello aperto al mondo per un sostegno sia militare che finanziario, poiché l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia sta causando gravi danni al Paese. È stato aperto un conto presso una banca ucraina per le persone di tutto il mondo che desiderano fare donazioni.

La regina Elisabetta II del Regno Unito ha fatto una donazione al British Emergency Situations Committee (DEC) per aiutare gli ucraini in fuga dall’invasione russa.

L’attrice americana di origine ucraina Mila Kunis e suo marito, l’attore Ashton Kutcher, hanno deciso di sostenere l’Ucraina nell’attacco russo e di donare 3 milioni di dollari in aiuti umanitari al nostro Paese.

La tennista ucraina Diana Yastremskaya ha dichiarato dopo la finale del torneo WTA in Francia che donerà i suoi premi all’Ucraina.

Il fondo di criptovalute dell’Ucraina ha raccolto $ 50 milioni in criptovalute per supportare l’Ucraina.

In Estonia sono stati raccolti 5,9 milioni di euro in donazioni a sostegno dell’Ucraina attraverso le ONG.

I clienti PayPal hanno donato diversi milioni di dollari a enti di beneficenza internazionali che forniscono aiuti umanitari in Ucraina.

Il Congresso Mondiale degli Ucraini ha ringraziato il Primo Ministro della provincia canadese di Albert, Jason Kenny, per aver promesso all’Ucraina oltre 10 milioni di dollari in aiuti umanitari, di cui 5 milioni di dollari – per l’iniziativa UWC “United with Ukraine”

L’ambasciatore ucraino negli Stati Uniti, Oksana Markarova, ha parlato di una donazione anonima di 1 milione di dollari all’esercito ucraino.