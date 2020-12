Locazione casa vacanza a Cesena

Fondata intorno al V secolo a.C., Cesena fiorì in epoca romana come centro sulla via Emilia, e di quell’epoca oggi conserva quasi intatta la vasta centuriazione nella pianura circostante. Famosa per la famiglia Malatesta, a cui si deve la Biblioteca, la prima pubblica d’Europa, risalente al XV secolo, e unico esempio di raccolta umanistica perfettamente conservata.

Con la dotazione libraria e gli arredi è inserita dall’UNESCO nella lista del Patrimonio del mondo, e anche per questo durante le vacanze estive molte case vacanze in questa bellissima e storica città sono prese d’assalto. Una domanda che però molti proprietari, che aspirano ad affittare la loro casa a Cesena si pongono è: come funziona la normativa per case vacanze? Cosa si deve fare per i contratti? Andiamo per punti.

Cosa c’è da sapere per affittare a Cesena?

I proprietari potrebbero sentirsi smarriti di fronte la grande mole di informazioni e norme da rispettare, oggi, in particolare, cerchiamo di fare chiarezza relativamente alle normative inerenti case vacanza. Quando si vuole affittare una casa vacanza a Cesena, il proprietario di casa deve stipulare un contratto di locazione ad uso specifico, in questo caso, quello turistico. Un contratto di locazione è un accordo che enuncia gli obblighi del proprietario e del locatario per tutelare e garantire entrambe le parti.

Le case vacanza devono essere innanzitutto di vostra proprietà, in caso non fosse, tutti i proprietari devono essere d’accordo. Devono possedere, o essere adeguate a certe particolari caratteristiche, ad esempio devono essere un’unità autonome. Alternativamente, la divisione interna deve essere regolarizzata a livello planimetrico, con la presentazione di una apposita comunicazione al catasto comunale, dopo l’adeguamento.

Tipologie di contratti di locazione a Cesena

Il contratto di locazione è un contratto tra affittuario e proprietario dell’immobile, che dà alcuni diritti all’uno, che all’altro. Tutti gli accordi sull’affitto faranno parte del contratto e anche questi devono essere conformi alle disposizioni legislative. In Italia, per le locazioni in zone turistiche come Cesena, ci sono varie tipologie di contratto. Esso può avere una durata variabile, ovviamente, da cui dipende la tipologia. Gli alloggi locati per finalità turistiche hanno più libertà di contrattazione tra le parti: deliberato con Decreto Legislativo del 23 maggio 2011 art. 53, infatti, è stato introdotto il “Codice del turismo”.

Il contratto per le case vacanze, come tutte le tipologie di contratto, deve essere in forma scritta e la finalità turistica deve essere espressamente indicata. Questo accade perché, questa tipologia, non deve sopperire all’esigenza primaria del diritto di abitazione. Poiché l’affittuario ne ha già un’altra, ovviamente, ma ha finalità transitoria, può essere “lunga” o “breve” e non ha vincoli di durata minima che resta a discrezione degli accordi. Ad esempio, non è necessaria la disdetta anticipata, ma ha un massimo di 30 giorni: nel caso in cui la durata sia inferiore al mese, inoltre, non è neanche necessario registrare il contratto presso l’Agenzia delle Entrate.

Le clausole dei contratti di locazione a Cesena

Unica clausola, nel contratto deve essere inserita la voce con la quale l’affittuario dichiara di aver ricevuto le informazioni relative alle prestazioni energetiche e va comunque effettuata la comunicazione presso l’ufficio di Pubblica Sicurezza. Questo perché, anche per gli affitti brevi, va pagata una tassa pari al 21% dell’importo.

La casa vacanze, che sia data in affitto o utilizzata a scopi personali, è, nella maggior parte dei casi, considerata “seconda casa”. Quindi, se la locazione avviene soltanto in determinati periodi dell’anno, ad esempio luglio e agosto, alcune tasse possono essere pagate in forma ridotta, in quanto alcune di esse, ad esempio la Tari (tassa sui rifiuti urbani), non richiederanno un servizio attivo per tutto l’anno solare. Insomma, se avete case di proprietà sfitte, o volete fare un weekend nella città di Cesena, cosa state aspettando? Ora possedete tutte le informazioni necessarie per procedere. Buone vacanze.

