La Lombardia entrerà in Zona Arancione?

Anche domani Venerdì 13 Gennaio 2022 si riunirà la cabina di regia, che deciderà i prossimi colori d’Italia, sancendo quasi sicuramente un ritorno in arancione per alcune regioni, ma verrà valutata anche una nuova ipotesi, quella che riguarda un cambiamento delle regole di ingaggio, visto come procede e come si evolve questa variante Omicron.

A suscitare interesse ora sulla questione colori è la Lombardia, che rischia di passare in arancione, ma anche per un altro motivo: è stata la stessa regione del nord ieri a proporre in maniera ufficiale al Ministero della Salute, di non inserire nei numeri di pazienti Covid anche quelli che vanno in ospedale per altre patologie e poi diventano o si ritrovano ad essere positivi.

Sappiamo bene che non tutti i ricoverati che hanno anche il Covid sono giunti in ospedale a causa del virus: e anzi alcuni scoprono lì di essere positivi.

La Lombardia ad oggi ha il numero più alto di ricoverati da Coronavirus dell’Italia, con i seguenti numeri: in terapia intensiva 253 pazienti e nei reparti ordinari 3.317, così le sue percentuali fanno presupporre un ritorno in arancione (17% per quanto riguarda le rianimazioni e in area medica con il 32%, comunque sopra la soglia media).

Calabria, Sicilia e Piemonte invece potrebbero uscire dalla zona gialla da lunedì17 gennaio: Abruzzo e Toscana dovrebbero rimanere.

E almeno altre quattro regioni sono vicine a passare in arancione.

Resta da capire se la proposta portata avanti dalla Lombardia verrà condivisa anche da altri governatori di regione, sappiamo che alcuni hanno anche proposto di non conteggiare gli asintomatici positivi al Covid, ma forse questa è un’ idea troppo importante per essere presa sul serio.

Lombardia Zona Arancione da quando?

Se a meno di 24 ore la cabina di regia deciderà per l’arancione per la Lombardia, essa passerà a tale restrizione da lunedì 17 Gennaio 2022.

Ricordiamo la divisione dei colori per le regioni, come va in base:

Zona Bianca

L’incidenza dei casi positivi di Covid è inferiore a 50 per 100.000 a settimana per

tre settimane consecutive.

Sotto il 15% dei posti letto in medicina generale sono occupati da pazienti Covid e meno del 10% dei posti letto in terapia intensiva sono occupati da pazienti Covid Distanza sociale Mantenere una distanza di 1 metro. Lavaggio / igienizzazione delle mani Lavarsi le mani regolarmente con acqua e sapone o utilizzare un disinfettante per le mani Resta a casa se Hai una febbre di 37,5 C ° (99,5 F °) o superiore

Sei stato messo in quarantena

Sai di essere stato in stretto contatto con qualcuno che è risultato positivo Indossare la mascherina Le mascherine sono attualmente richieste anche all’aperto in tutta Italia anche nelle Zone Bianche

Le mascherine non sono necessarie mentre si pratica sport o si esercita all’aperto, mentre si mangia o si beve dove questo è permesso, e quando ci si trova in una zona isolata dalle altre persone (ad es. in una passeggiata in campagna senza nessun altro intorno). Le mascherine non sono richieste nella tua casa, anche se sono altamente raccomandate se hai visitatori. Le mascherine FFP2 sono obbligatorie: sui mezzi pubblici

in teatri, sale da concerto, cinema e intrattenimento e locali di musica dal vivo

in occasione di eventi sportivi agonistici (indoor e outdoor).

Zona Gialla

50 casi a settimana per 100.000 abitanti

Il 15% dei posti letto in medicina generale sono occupati da pazienti Covid 10% dei posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid

Le restrizioni nelle zone gialle dovrebbero essere considerate in aggiunta alle restrizioni nelle zone bianche.

Le mascheinre devono essere indossate in tutte le strutture interne, locali, luoghi, negozi, uffici. (Poiché il governo ha introdotto l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, non c’è differenza tra zone bianche e gialle) Non c’è limite ai viaggi all’interno delle regioni o tra le regioni.

I negozi rimangono aperti.

Bar e ristoranti rimangono aperti.

Musei e gallerie rimangono aperti

Gli eventi sportivi sono aperti al 50% della capacità all’aperto e al 35% della capacità al chiuso.

Zona Arancione

150 casi a settimana per 100.000 abitanti 30% dei posti letto in medicina generale occupati da pazienti Covid 20% dei posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid.

Le restrizioni nelle zone arancioni vanno considerate oltre alle restrizioni nelle zone bianche e gialle. Viaggiare all’interno della tua città (Comune) è permesso.

Viaggiare in altre città o regioni è consentito solo per i titolari di un Green Pass / Super Green Pass.

I centri commerciali devono chiudere la domenica e nei giorni festivi (ad eccezione

di negozi di alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabaccherie) Corsi di formazione – i partecipanti devono avere un pass Super Green se il sito di formazione si trova in una zona arancione

Zona Rossa

150 casi a settimana per 100.000 abitanti 40% dei posti letto in medicina generale occupati da pazienti Covid 30% dei posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid.

Le restrizioni nelle zone rosse vanno considerate oltre alle restrizioni nelle zone bianche, gialle e arancioni.

Restrizioni governative Covid-19 in vigore